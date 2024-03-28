Киев работает над созданием предприятия по производству БПЛА — Finance.ua

Киев работает над созданием предприятия по производству БПЛА
В Киеве планируется создать коммунальное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов.
Согласно проекту, новое коммунальное предприятие будет подчиняться Департаменту муниципальной безопасности КГГА. Там должны и создать Положение о коммунальном предприятии.
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В случае принятия решения на реализацию проекта выделят бюджетные средства в размере 400 млн грн. Это будет уставный капитал будущей компании.
В пояснительной записке отмечается, что создание нового коммунального предприятия позволит увеличить количество рабочих мест, создаст конкурентоспособные условия на рынке производства беспилотников в Украине и Европе.
Также предприятие поможет наладить в Киеве производство дронов, привлекая средства из городского бюджета и предусмотрев соответствующие расходы на следующие годы.
В документе указано, что коммунальное предприятие может включить в штат и непосредственно привлечь к производству беспилотников часть работников органов исполнительной власти в Киеве, имеющих высшее образование по инженерным направлениям, в частности в сфере авиации и БПЛА.
Сейчас в Украине около 200 компаний, которые производят беспилотные системы. Приблизительно 50 из них уже прошли все необходимые процедуры по получению разрешений Минобороны и поставляют разные дроны в армию.
В январе этого года Киевский городской совет выделил 500 миллионов гривен на приобретение дронов для военных подразделений.
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