Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий — Finance.ua

Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий Сегодня 10:06 — Личные финансы

Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий, Фото: freepik

В 2024 году на рынке труда Украины наиболее востребованными были рабочие специальности — строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики, швеи и другие квалифицированные специалисты. В то же время существуют профессии, которые встречаются в вакансиях крайне редко. Некоторые из них действительно необычны. Среди них — чистильщик дымоходов, сортировщик немытой шерсти, часовщик городской ратуши или краситель зеркал.

В Государственном центре занятости рассказали о наиболее редких вакансиях, которые были открыты в Украине в прошлом году.

ТОП-7 необычных вакансий

1. Аппаратчик выращивания дрожжей. В прошлом году на таких специалистов пришло всего 12 запросов.

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Аппаратчик размножает, кормит и выращивает дрожжи, контролирует температуру и влажность в среде, отбирает и загружает их в бродильные чаны. Берет пробы, дозирует и отпускает дрожжи на производство.

2. Настройщик пианино и роялей. Всего пять вакансий появилось в центрах занятости за весь 2024 год. Среди требований работодателей к претендентам — точная настройка пианино и роялей на стандартную высоту тона по камертону.

Еще в обязанности такого специалиста входит устранение дефектов, реставрация, поэтому настройщик — еще и «врач» музыкальных инструментов.

3. Халвомесильщик. Всего четыре вакансии за прошедший год. Эта профессия объединяет специалистов, которые готовят восточные десерты из орехов и сахара.

Хловомесильщики регулируют процесс замеса белковой, ореховой и карамельной массы, следят за вытягиванием нитей халвы и созданием ее слоисто-волокнистой структуры.

«И точность здесь — залог качества: если хотя бы чуть-чуть изменить соотношение ингредиентов или неправильно вымесить халву, не будет нужной структуры и вкуса. Поэтому это не просто профессия, это искусство создания лакомства», — отмечается в сообщении.

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4. Натурщик. Количество вакансий также четыре. По сути это — «живой объект искусства».

К этим специалистам работодатели предъявляют очень много требований. Натурщик должен:

иметь выраженное физически-пластическое строение тела;

иметь мимическое выражение лица;

уметь демонстрировать поставленные позы в одежде и обнаженном виде;

быть гибким и пластичным.

Но ключевое — стоять неподвижно по несколько часов, поэтому эта работа — для действительно выносливых.

5. Бутафор. Всего три таких вакансии за год. Эти мастера рисуют эскизы, а затем создают муляжи предметов, которые впоследствии появляются в театре, кино, на полках магазинов и в художественных студиях.

Специалист, который лепит, изготовляет, складывает, фактурирует, чтобы предметы приобретали естественность.

6. Пастижер. За прошлый год в Украине было всего две вакансии. Это специалист, создающий парики, шиньоны, колоритные брови, усы и бороды для театра, кино или fashion-индустрии.

Пастижер — это мастер, который визуально может превратить любого человека даже в фантастическое существо.

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7. Эмбриолог. Всего одна такая вакансия появилась в базе службы занятости в прошлом году. Это специалист в области репродуктивной медицины, помогающий создавать новую жизнь.

Напомним, как пишут специалисты work.ua, в январе 2025 года на рынке труда было наибольшее количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей, айтишников и специалистов для Сил обороны):

медиабайер (67 500 грн);

водитель-международник (55 000 грн);

эндодонтист (51 900 грн);

рихтовщик;

риелтор;

стоматолог;

моторист (50 000 грн);

бизнес-аналитик;

продуктовый менеджер (45 000 грн).

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