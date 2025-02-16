Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий — Finance.ua

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Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий

Личные финансы
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Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий
Самые редкие профессии в Украине: ТОП-7 необычных вакансий, Фото: freepik
В 2024 году на рынке труда Украины наиболее востребованными были рабочие специальности — строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики, швеи и другие квалифицированные специалисты. В то же время существуют профессии, которые встречаются в вакансиях крайне редко. Некоторые из них действительно необычны. Среди них — чистильщик дымоходов, сортировщик немытой шерсти, часовщик городской ратуши или краситель зеркал.
В Государственном центре занятости рассказали о наиболее редких вакансиях, которые были открыты в Украине в прошлом году.

ТОП-7 необычных вакансий

1. Аппаратчик выращивания дрожжей. В прошлом году на таких специалистов пришло всего 12 запросов.
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Аппаратчик размножает, кормит и выращивает дрожжи, контролирует температуру и влажность в среде, отбирает и загружает их в бродильные чаны. Берет пробы, дозирует и отпускает дрожжи на производство.
2. Настройщик пианино и роялей. Всего пять вакансий появилось в центрах занятости за весь 2024 год. Среди требований работодателей к претендентам — точная настройка пианино и роялей на стандартную высоту тона по камертону.
Еще в обязанности такого специалиста входит устранение дефектов, реставрация, поэтому настройщик — еще и «врач» музыкальных инструментов.
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3. Халвомесильщик. Всего четыре вакансии за прошедший год. Эта профессия объединяет специалистов, которые готовят восточные десерты из орехов и сахара.
Хловомесильщики регулируют процесс замеса белковой, ореховой и карамельной массы, следят за вытягиванием нитей халвы и созданием ее слоисто-волокнистой структуры.
«И точность здесь — залог качества: если хотя бы чуть-чуть изменить соотношение ингредиентов или неправильно вымесить халву, не будет нужной структуры и вкуса. Поэтому это не просто профессия, это искусство создания лакомства», — отмечается в сообщении.
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4. Натурщик. Количество вакансий также четыре. По сути это — «живой объект искусства».
К этим специалистам работодатели предъявляют очень много требований. Натурщик должен:
  • иметь выраженное физически-пластическое строение тела;
  • иметь мимическое выражение лица;
  • уметь демонстрировать поставленные позы в одежде и обнаженном виде;
  • быть гибким и пластичным.
Но ключевое — стоять неподвижно по несколько часов, поэтому эта работа — для действительно выносливых.
5. Бутафор. Всего три таких вакансии за год. Эти мастера рисуют эскизы, а затем создают муляжи предметов, которые впоследствии появляются в театре, кино, на полках магазинов и в художественных студиях.
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Специалист, который лепит, изготовляет, складывает, фактурирует, чтобы предметы приобретали естественность.
6. Пастижер. За прошлый год в Украине было всего две вакансии. Это специалист, создающий парики, шиньоны, колоритные брови, усы и бороды для театра, кино или fashion-индустрии.
Пастижер — это мастер, который визуально может превратить любого человека даже в фантастическое существо.
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7. Эмбриолог. Всего одна такая вакансия появилась в базе службы занятости в прошлом году. Это специалист в области репродуктивной медицины, помогающий создавать новую жизнь.
Напомним, как пишут специалисты work.ua, в январе 2025 года на рынке труда было наибольшее количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров.
В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей, айтишников и специалистов для Сил обороны):
  • медиабайер (67 500 грн);
  • водитель-международник (55 000 грн);
  • эндодонтист (51 900 грн);
  • рихтовщик;
  • риелтор;
  • стоматолог;
  • моторист (50 000 грн);
  • бизнес-аналитик;
  • продуктовый менеджер (45 000 грн).
По материалам:
Finance.ua
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