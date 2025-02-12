В Украине будут искать работу для безработных с помощью ИИ: в Минэкономики рассказали детали — Finance.ua

В Украине будут искать работу для безработных с помощью ИИ: в Минэкономики рассказали детали Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине будут искать работу для безработных с помощью ИИ: в Минэкономики рассказали детали, freepik

Украина готовится ввести искусственный интеллект для помощи безработным в поиске работы. Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении ИИ для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.

Finance.ua обратился в пресс-службу Минэкономики и разузнал детали этой инициативы.

«Мы привлекаем международные институты с богатым опытом, такие как Институт глобальных изменений Тони Блэра, чтобы внедрять эффективные политики стимулирования украинцев к экономической активности. Так, Институт Тони Блэра провел исследование рынка труда в Украине и предоставил свои рекомендации по направлениям, на которых следует сосредоточить работу по усилению рынка труда. В настоящее время мы совместно прорабатываем эти предложения», — отметили в пресс-службе министерства.

Там подчеркнули, что одно из направлений касается внедрения цифровых технологий на рынке труда, использования искусственного интеллекта, что может открыть новые возможности для эффективного трудоустройства.

«В настоящее время мы изучаем разные возможности, касающиеся автоматизированного подбора работы, быстрого сочетания запросов работодателей и кандидатов. Это поможет снизить время поиска работы, повысить уровень занятости и обеспечить устойчивое развитие рынка труда. Уверены, что искусственный интеллект может не просто оптимизировать процесс трудоустройства, но и способствовать экономическому росту, повышению налоговых поступлений и снижению социальных расходов по безработице. Поэтому работа в этом направлении продолжается», — ответили нам в пресс-службе Минэкономики.

Какие могут быть преимущества

Использование ИИ для поиска работы в Украине может иметь несколько ключевых преимуществ:

быстрый наем и оптимизация расходов. Использование ИИ позволяет существенно сократить время на поиск и отбор кандидатов, снижая затраты на рекрутинг;

точный подбор персонала. Алгоритмы ИИ анализируют большой объем данных и находят кандидатов, чьи навыки и опыт максимально отвечают требованиям вакансии;

автоматизация рутинных действий. ИИ выполняет монотонные задачи, такие как анализ резюме и коммуникация с кандидатами, позволяя рекрутерам сосредоточиться на стратегических задачах и развитии команды;

улучшение кандидатского опыта. Благодаря чат-ботам и автоматизированным платформам, претенденты быстро получают ответы на свои вопросы, а процесс трудоустройства становится более прозрачным и удобным;

более обоснованные решения. Анализ данных в сочетании с ИИ дает рекрутерам точные и объективные выводы касательно кандидатов;

беспристрастная оценка кандидатов. ИИ отбирает кандидатов по конкретным критериям, что снижает риск субъективности и человеческих ошибок при принятии решений;

постоянное совершенствование процессов. Поскольку ИИ постоянно учится и совершенствуется, качество рекрутинговых процессов со временем только улучшается.

Как именно технология влияет на занятость, какие профессии больше подвержены автоматизации и что ожидать в ближайшие 10 лет, Finance.ua рассказывает в статье:

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