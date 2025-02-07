Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция — Finance.ua

Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция

Как пишут специалисты work.ua , уже 14 месяцев подряд количество вакансий от Сил обороны только растет. В январе их было 8147 (+7% к декабрю).

Количество подразделений увеличилось до 782 после небольшого падения в декабре.

Больше всего вакансий от Сил обороны размещено в категориях:

«Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство».

Количество откликов на вакансии Сил обороны уменьшилось на 1%.

В сочетании с увеличением количества вакансий, это привело к падению среднего количества откликов на вакансию в месяц.

В январе этот показатель был самым низким за все время работы в разделе work.ua/zsu/. В январе 43% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 57% — мужчины. Доля женщин выросла.

Справка Finance.ua:

В первый месяц 2025 года на сайте Work.ua работодатели разместили 94 985 вакансий. Это на 7% предложений работы больше, чем было в декабре. Интересно, что эта цифра практически не отличается от количества работы в январе 2022 года — в последнем месяце до полномасштабного вторжения. Тогда на рынке труда было 97 349 вакансий.

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