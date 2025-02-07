Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция — Finance.ua

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Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция

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Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция
Вакансии Сил обороны: где и какая конкуренция
Как пишут специалисты work.ua, уже 14 месяцев подряд количество вакансий от Сил обороны только растет. В январе их было 8147 (+7% к декабрю).
Количество подразделений увеличилось до 782 после небольшого падения в декабре.
Больше всего вакансий от Сил обороны размещено в категориях:
«Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство».
Количество откликов на вакансии Сил обороны уменьшилось на 1%.
В сочетании с увеличением количества вакансий, это привело к падению среднего количества откликов на вакансию в месяц.
В январе этот показатель был самым низким за все время работы в разделе work.ua/zsu/. В январе 43% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 57% — мужчины. Доля женщин выросла.

Справка Finance.ua:

  • В первый месяц 2025 года на сайте Work.ua работодатели разместили 94 985 вакансий. Это на 7% предложений работы больше, чем было в декабре. Интересно, что эта цифра практически не отличается от количества работы в январе 2022 года — в последнем месяце до полномасштабного вторжения. Тогда на рынке труда было 97 349 вакансий.
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По материалам:
Finance.ua
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