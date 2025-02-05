ТОП-10 вакансий с зарплатой до 500 000 грн: кому платят такие деньги — Finance.ua

ТОП-10 вакансий с зарплатой до 500 000 грн: кому платят такие деньги Сегодня 08:00 — Личные финансы

ТОП-10 вакансий с зарплатой до 500 000 грн: кому платят такие деньги

Согласно аналитике НБУ, под влиянием значительного спроса на рабочую силу безработица в Украине снизится. Но будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения (около 10−11% в 2025—2027 годах).

В то же время, учитывая высокую конкуренцию бизнеса за квалифицированных работников, заработные платы и дальше будут расти.

до 500 000 грн. Так что если вы мечтаете о достойном доходе, возможно, здесь есть предложение именно для вас. Специалисты Work.ua собрали подборку вакансий с зарплатойТак что если вы мечтаете о достойном доходе, возможно, здесь есть предложение именно для вас.

📍Ивано-Франковск

Зарплата 80 000 — 120 000 грн

Холдинговая компания RITM ищет кандидата с опытом работы в продажах или в сфере недвижимости. От соискателя ожидают активную позицию, заинтересованность процессом и доброжелательное отношение к клиенту. Работодатель предлагает график с 09:00 до 18:00, процент от заключенных сделок и поддержку коллег на любом этапе работы.

📍Дистанционно

Зарплата 44 000 — 102 000 грн

GrandCar ищет менеджера по продажам автомобилей. Обязанности — ведение переговоров, заключение договоров и контроль сделок в CRM-системе. По условиям — дистанционный формат работы, гибкий график, внутренний рост, стабильная зарплата и мотивационные бонусы.

📍Киев

Зарплата 100 000 грн

SUNSAY NRG приглашают в команду операционного директора, которому будет поручено ежедневное управление операционной деятельностью, налаживание отчетности и внедрение современных решений для автоматизации процессов. От кандидата требуется опыт на аналогичной позиции более 5 лет, понимание финансовых процессов и аналитические способности для внедрения эффективных решений. От себя предлагают официальное трудоустройство с первого рабочего дня, бонусы за выполненный план и профессиональное развитие, а также предпочтение отдают ветеранам.

📍Днепр, ищем в Киеве

Зарплата 127 000 — 169 000 грн

Наша команда тоже в поисках Flutter Developer. Чтобы попасть в компанию, от кандидата ожидаем опыт разработки клиент-серверных приложений на Objective-C/Swift, практику многопоточного и асинхронного программирования, знание английского языка на техническом уровне. Work.ua поощряет развитие и хобби кандидата, официально трудоустраивает и гарантирует стабильные выплаты.

📍Киев

Зарплата 300 000 — 500 000 грн

JobHunt — украинское рекрутинговое агентство, которое занимается поиском и подбором кандидатов. Сейчас компания ищет кандидата, имеющего опыт работы в сфере безопасности. Основные обязанности — это создание и внедрение политик и процедур по обеспечению безопасности компании, в частности информационной, экономической, физической и кадровой. Преимуществами работы в компании являются бронирование работников, юридическое сопровождение по вопросам военного учета, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, доступ в спортзал и безопасное укрытие возле офиса.

📍Дистанционно

Зарплата 80 000 — 120 000 грн

Международная компания Hyalual ищет специалиста, который разработает и адаптирует учебные материалы о продуктах эстетической медицины, будет анализировать рынок и проводить обучение. Соискателю предлагают возможность командировок за границу и возможность профессионального роста.

📍Львов, Киев

Зарплата 120 000 — 150 000 грн

Команда SPICER ищет не просто коммерческого директора, а человека, который станет лицом изменений, драйвером развития и партнером по построению новой бизнес-реальности. Из функционала: создавать эффективные стратегии, внедрять информационные подходы в продажах и формировать команду мечты. Предлагается свободный график и выбор между рабочим местом в Киеве или Львове.

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📍Киев

Зарплата 80 000 — 100 000 грн

Lexstatus собирает команду комплектовальщиков и ищет заинтересованного коллегу-инженера. Компания готова помочь, если не хватает опыта или навыков. Кандидату необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы на аналогичной должности от 2 лет и знание автоматизированных систем проектирования. Предложения работодателя: официальное оформление, карьерный рост и корпоративная библиотека.

📍Киев

Зарплата 100 000 грн

Компании по поиску персонала JobHunt требуется генеральный директор. Ему предлагают конкурентную зарплату, участие в профессиональных мероприятиях, безопасное укрытие с доступом в интернет и социальные гарантии. От соискателя ожидают навыков стратегического планирования и умения принимать решения любой сложности.

📍Одесса

Зарплата 72 000 грн

«ВиЯр» — национальная компания, которая знает толк в тонкостях производства мебельных комплектующих. Сейчас компания ищет водителя с собственным грузовым автомобилем (5 т) с типом топлива дизель или газ, чтобы доставлять товар клиентам компании в городе и области. График работы — с 8:00 до 18:00.

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Справка Finance.ua:

Реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.

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