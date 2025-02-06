Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика) — Finance.ua
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Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)

Личные финансы
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Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)
Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)
В первый месяц 2025 года на сайте Work.ua работодатели разместили 94 985 вакансий. Это на 7% предложений работы больше, чем было в декабре.
Как отмечают в исследовании аналитики Work.ua, эта цифра практически не отличается от количества работы в январе 2022 года — в последнем месяце до полномасштабного вторжения. Тогда на рынке труда было 97 349 вакансий.
Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)
По количеству работы мы видим практически полное восстановление, структурно распределение вакансий изменилось. В прифронтовых регионах вакансий все еще гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения.
Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)
Неравномерно в январе выросло количество вакансий в областях-лидерах по количеству работы:
  • Киевская — 31 489 вакансии, +4% к декабрю;
  • Львовская — 8320, +10%;
  • Днепропетровская — 8 126, +2%;
  • Одесская — 5 323, +10%;
  • Харьковская — 2 949, +13%.

Рынок труда готов худеть с понедельника

В январе больше всего работы соискателям предлагали в трех категориях:
  • «Рабочие специальности, производство» — 15 932 вакансий, + 5% к декабрю;
  • «Сфера обслуживания» — 13 927, +6%;
  • «Продажа, закупка» — 11 888, +11%.
А вот если сравнивать с предыдущим месяцем, заметно прибавилось вакансий в категории «Красота, фитнес, спорт» — на 29%. Кажется, в 2025 особенно много людей решили начать заниматься спортом с нового года.
Более 90 тыс. вакансий: какие регионы, специальности (инфографика)
На самом деле категория «Красота, фитнес, спорт» пополнилась преимущественно вакансиями для работников бьюти-индустрии:
  • массажист (+62% к декабрю, 261 вакансия);
  • специалист по лазерной эпиляции (+38%, 207);
  • парикмахер (+32%, 358);
  • мастер маникюра (+28%, 455).

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Напомним, с середины 2024 года наблюдался рост предлагаемых работодателями заработных плат, который совпал с повышением ожиданий кандидатов.
В январе 2022 года средняя предлагаемая зарплата составляла 16,57 тыс. грн, а ожидания работников — 17 тыс. грн. К октябрю 2024 г. эти показатели выросли: работодатели предлагали 21,53 тыс. грн, в то время как претенденты ожидали 23,73 тыс. грн.
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Также Министерство экономики внесло в Классификатор профессий 50 новых профессий и должностей, относящихся к медицине, судебной системе, прокуратуре, медиа и другим сферам деятельности.
Министерство отменило 42 устаревших названия профессий, среди которых «Инструктор по организации работы народных дружин», «Преподаватель по социальной педагогике», «Прокурор-криминалист», и изменило 34 профессиональных названия работ.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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