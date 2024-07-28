С начала года Украина увеличила экспорт агропродовольственной продукции на 5% — Finance.ua

С начала года Украина увеличила экспорт агропродовольственной продукции на 5% Сегодня 07:18 — Аграрный рынок

С начала года Украина увеличила экспорт агропродовольственной продукции на 5%, Фото: agro-business

За первые шесть месяцев 2024 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на 5% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ).

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«В январе-июне 2024 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил около 12,4 млрд долл., то есть на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

Экспорт мяса

Отмечается, что доходы от экспорта мяса и субпродуктов увеличились на 15% и составили 505 млн дол.

Определяющим продуктом остается мясо птицы, которого экспортировано больше в натуральном и стоимостном выражении — 226 тыс. т на сумму 463 млн дол.

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Значительно также выросли доходы от экспорта готовых и консервированных мясных продуктов — до 23,9 млн дол. и колбас — до 2,8 млн дол.

Молочные продукты

По данным ассоциации, экспорт молочных продуктов увеличился почти до 98 млн дол. (+3%), а основными товарами данной группы в этом году выступают сухое и сгущенное молоко (40 млн долл.), сыры (24 млн долл.), масло и молочные пасты (16 млн долл.).

Продолжается положительная динамика по отношению к украинскому мороженому, выручка которого достигла 24,5 млн дол.

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В текущем году экспортировано также более 33 тыс. т яиц на сумму 34 млн долл., однако цены экспорта для Украины снизились до 1022 долл./т.

Продажа украинского меда ощутимо выросла — на 95%. Экспорт составил 48 тыс. т стоимостью более 91 млн дол. (+52%).

Эксперты ассоциации отметили, что делать выводы относительно овощных культур рано.

Однако за шесть месяцев текущего года доходы от экспорта лука и чеснока и замороженных овощей увеличились в 100 раз и в 2 раза соответственно и составляют 2,3 млн дол. и 5 млн дол. соответственно.

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В то же время выручка за экспорт консервированных томатов увеличилась до 20 млн дол. (в более чем 20 раз). Большей выручка стала и от внешних продаж консервированных незамороженных овощей — 7 млн ​​дол. (+33%).

Как свидетельствуют данные УААЭ, выручка от экспорта плодов, ягод и орехов увеличилась на 50% - 143 млн дол.

Наибольшие доходы профильным экспортерам приносят грецкие орехи (55 млн долл.), замороженные ягоды и фрукты (54 млн долл.), семечковые культуры (15 млн долл.).

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Удалось улучшить стоимостные показатели экспорта варенья, желе и мармелада — 9 млн дол. (+ 65%), консервированной плодово-ягодной продукции — 6 млн дол. (+20%), соков — 97 млн ​​дол. (+61%).

Уменьшился экспорт пшеничной муки до 37 тыс. т на сумму 10 млн долл. (-60%). В то же время украинские макаронные изделия пользуются спросом — 14 тыс. т (+ 40%) при выручке в 30 млн дол. (+30%).

Экспорт сладостей

В этом году выросли показатели экспорта всех групп сладостей, в том числе за кондитерские изделия из сахара выручили 99 млн дол. (+18%).

Какао-продукты и шоколад реализованы на международном рынке на сумму 97 млн ​​дол. (+38%), а хлебобулочных кондитерских изделий на 119 млн дол. (+32%).

«Общий экспорт товаров с добавленной стоимостью, все еще находясь под внешними ограничениями и угрозами, связанными с войной, благодаря правильным приоритетам и адаптации отраслевых предприятий постепенно выходит на стабильно высокий уровень продаж, обеспечиваемый признанным иностранными потребителями качеством и сложившимся позитивным имиджем у зарубежных компаний-контрагентов», — подытожила ассоциация.

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