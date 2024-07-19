Цены на голубику уже ниже, чем на малину — Finance.ua

Цены на голубику уже ниже, чем на малину Сегодня 22:32 — Аграрный рынок

Цены на голубику уже ниже, чем на малину

Фермеры уже предлагают голубику по ценам от 80 грн/кг ($1,9), в то время как малина для свежего рынка сейчас продается оптом не дешевле 100 грн/кг, а малина для заморозки — от 60 до 80 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit

Эксперты проекта отмечают, что такой уровень цен на голубику — рекордно низкий. Ранее шоком для производителей было снижение цен на ягоду до уровня $2,5 за кг, но такие падения цен случались лишь эпизодически, и на столь низком уровне цена обычно держалась не больше недели-двух.

Большинство плантаций голубики в Украине закладывались, когда цена на ягоду не опускалась ниже $6−7/кг.

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«Снижение цен на голубику — это неизбежный процесс роста производства этой ягоды в мире, — пояснил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который видит сразу несколько факторов, приведших к этому, но не считает существующее положение дел трагедией для голубичной отрасли Украины. — Цены ниже $2/кг свежей голубики уже давно являются обычным явлением для фермеров в крупнейших странах-экспортерах. И это очень важно, как ни парадоксально, именно для будущего этой ягоды, потому что доступная цена на нее стимулирует потребление, а также заставляет производителей и других участников рынка искать резервы для повышения эффективности выращивания и маркетинга».

Эксперт считает, что, несмотря на сравнительно невысокую цену, выращивание голубики в Украине может и должно оставаться выгодным. Однако тем, кто не может выходить на прямой экспорт, нужно либо продолжать укрупняться и инвестировать в инфраструктуру, либо объединять усилия с другими фермерами. Уже сейчас даже прямые продажи для мелких производителей голубики не приносят тех результатов, которые были еще 3−4 года назад, и оставаться на плаву дальше будет даже им все сложнее.

«Я считаю, что в этом году мы увидим большой прирост в сегменте замороженной голубики Украины, несмотря на террористические атаки по энергетической инфраструктуре страны. Еще 3−4 года назад рынок замороженной голубики практически не существовал, а сейчас он становится очень массовым. Спрос на украинскую замороженную голубику есть как в ЕС, так и в Азии. А это дополнительная поддержка и для рынка свежей голубики, и для ее производителей», — добавил Андрей Ярмак.

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