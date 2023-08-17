За год малина подешевела на 30% — Finance.ua

За год малина подешевела на 30% Сегодня 05:09 — Личные финансы

За год малина подешевела на 30%

Цены на малину на этой неделе снизились в среднем на 20% до 50−90 гривен/кг по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

«Заметное снижение цен на эту ягоду производители связывают с увеличением предложения малины ремонтантных сортов из местных хозяйств. На прошлой неделе предложение малины на украинском рынке было довольно ограниченным, и цены в этом сегменте росли несколько недель подряд. На этой неделе уже практически все производители взялись за уборку урожая этой ягоды, в результате чего предложение малины на рынке увеличилось, а цены начали снижаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отпускные цены на малину в Украине уже в среднем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте по мере роста предложения малины из местных хозяйств.

Цены на арбузы упали ниже уровня прошлого года.

Українські Новини По материалам:

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