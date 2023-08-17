За год малина подешевела на 30% — Finance.ua

За год малина подешевела на 30%
Цены на малину на этой неделе снизились в среднем на 20% до 50−90 гривен/кг по сравнению с концом прошлой рабочей недели.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
«Заметное снижение цен на эту ягоду производители связывают с увеличением предложения малины ремонтантных сортов из местных хозяйств. На прошлой неделе предложение малины на украинском рынке было довольно ограниченным, и цены в этом сегменте росли несколько недель подряд. На этой неделе уже практически все производители взялись за уборку урожая этой ягоды, в результате чего предложение малины на рынке увеличилось, а цены начали снижаться», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отпускные цены на малину в Украине уже в среднем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте по мере роста предложения малины из местных хозяйств.
Цены на арбузы упали ниже уровня прошлого года.
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