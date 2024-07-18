Самые низкие цены: сколько стоит арбуз в Украине — Finance.ua

Самые низкие цены: сколько стоит арбуз в Украине Сегодня 23:38 — Аграрный рынок

Самые низкие цены: сколько стоит арбуз в Украине

Цены на арбузы в Украине продолжают лететь вниз. Фермеры снижают стоимость до катастрофически низкого уровня из-за большого предложения.

Аналитики EastFruit отметили, что на прошлой неделе средние оптовые цены на арбузы снизились до 15 грн/кг ($0,36/кг) — самая низкая цена как минимум за последние 3 сезона.

Сейчас арбузы оптом уже продают в диапазоне 5−14 грн/кг ($0,12−0,34/кг) в зависимости от качества, сорта и объема. Таким образом, нынешние цены уже минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.

Главными причинами, которые привели к столь резкому падению цен, стали:

релокация производства после оккупации россией территорий Херсонской и Запорожской областей Теперь выращиванием бахчевых занимаются все центральные области и некоторые западные;

благоприятные погодные условия весной и в первой половине лета.

Фермеры отметили, что цена падает из-за резкого увеличения сбора урожая. Жара не позволяет долго держать бахчевые на поле, поэтому их приходится собирать в ускоренном темпе. При этом отмечено, что засуха плохо влияет на качество арбузов, что также снижает цену.

В то же время, на украинский рынок поступает по доступной цене более качественная продукция из Центральной Азии.

УНІАН По материалам:

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