В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев — Finance.ua

В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев Сегодня 11:17 — Аграрный рынок

В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев

В налоговом комитете парламента была создана рабочая группа, которая должна разработать законопроект по снижению акцизов на топливо для сельхозтехники.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета.

Согласно сообщению, эксперты Всеукраинского Аграрного Совета войдут в состав этой рабочей группы, которую возглавит народный депутат Александр Ковальчук.

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«Вместе с депутатами, представителями правительства, налоговой, другими экспертами и аграриями будут работать над правовыми механизмами применения понижающего коэффициента на уровне 0,5 к ставкам акцизного налога на тяжелые дистилляты (газойлы), предназначенные для использования сельскохозяйственными производителями», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что в течение следующих трех месяцев рабочая группа должна подготовить соответствующий законопроект и представить его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Новый законопроект предполагает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.



В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина — 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива — 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа — 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро 1000 литров).



Економічна Правда По материалам:

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