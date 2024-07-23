В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев — Finance.ua
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В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев

Аграрный рынок
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В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев
В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев
В налоговом комитете парламента была создана рабочая группа, которая должна разработать законопроект по снижению акцизов на топливо для сельхозтехники.
Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета.
Согласно сообщению, эксперты Всеукраинского Аграрного Совета войдут в состав этой рабочей группы, которую возглавит народный депутат Александр Ковальчук.
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«Вместе с депутатами, представителями правительства, налоговой, другими экспертами и аграриями будут работать над правовыми механизмами применения понижающего коэффициента на уровне 0,5 к ставкам акцизного налога на тяжелые дистилляты (газойлы), предназначенные для использования сельскохозяйственными производителями», — отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что в течение следующих трех месяцев рабочая группа должна подготовить соответствующий законопроект и представить его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.
  • Новый законопроект предполагает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.
  • В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина — 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива — 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа — 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро 1000 литров).
По материалам:
Економічна Правда
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