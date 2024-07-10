НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев Сегодня 11:02 — Валюта

НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев

Национальный банк Украины увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции с 90 до 120 дней.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Продажа валюты экспортерами влияет на объем предложения на валютном рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Гетманцев приветствовал такое решение НБУ и заявил, что оно назрело и «значительно поддержит экспортеров, переориентирующихся на азиатский и африканский рынок».

Напомним, в апреле этого года Гетманцев сообщил, что направил в Кабмин письмо с предложением увеличить сроки возврата валютной выручки аграриев до 180 дней.

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Он сообщил, что в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обратилось несколько ассоциаций аграрного бизнеса относительно «необоснованного уменьшения срока возврата валютной выручки до 90 дней». По словам Гетманцева, это решение не оказывает положительного влияния, считают представители аграриев. Кроме того, от него страдают «белые» экспортеры, которые из-за сужения рынка ЕС вынуждены поставлять зерновые в Азию и Африку, где объективно сроки расчетов дольше, пояснил нардеп.

Осенью прошлого года глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. По его словам, есть экспортеры, которые пытаются вообще выручку не возвращать. «По моему мнению, это вопрос государственного значения, особенно в условиях войны», — подчеркнул глава НБУ.

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В ноябре НБУ по обращению Кабмина принял решение об уменьшении срока до 90 дней. Таким образом, правительство хотело усилить дисциплину соблюдения предприятиями предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить своевременный возврат валютной выручки.

Речь идет, в частности, об операциях по экспорту таких товаров: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена сурепки или рапса, семена подсолнечника, масло соевое, масло подсолнечное, масло рапсовое, жмых.

Меры по возвращению валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц, заявлял в марте этого года замглавы НБУ Юрий Гелетий.

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