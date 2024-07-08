Наличный курс доллара растет четвертый месяц подряд — Finance.ua
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Наличный курс доллара растет четвертый месяц подряд

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Наличный курс доллара растет четвертый месяц подряд
Наличный курс доллара растет четвертый месяц подряд
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% - до 40,85 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривны).
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Курс доллара контролируется Национальным банком посредством интервенций на межбанковском валютном рынке.
В июне официальный курс дважды обновлял исторические максимумы, а 14 июня поднялся до 40,69 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/доллар.

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С начала года курс вырос на 6,7% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 г.).
Наличный курс полностью зависит от межбанка. В течение месяца он колебался вблизи 41 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, обменный курс гривны в июне колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов. Однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление;
  • курс гривны к доллару к концу текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1. Такой обновленный консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС);
  • значительный дефицит на валютном рынке и далее обуславливает необходимость крупных интервенций НБУ. Его снижение на прошлой неделе послужило поводом для НБУ несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, так что курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях, прогнозируют аналитики ICU.
По материалам:
РБК-Україна
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