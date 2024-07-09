Будет ли доллар по 42 гривны в середине июля — Finance.ua

Будет ли доллар по 42 гривны в середине июля Сегодня 08:03 — Валюта

Будет ли доллар по 42 гривны в середине июля

В течение прошлой недели ситуация на наличном рынке стабилизировалась. Это указывает не слишком гибкая реакция на курсовые изменения на межбанке.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что прошедшая неделя началась, как и ожидалось, с довольно динамичного роста курса доллара. Это произошло на фоне повышенного спроса на валюту, в том числе и со стороны населения.

«На этом фоне во вторник котировки на межбанке достигали отметки 40,80 гривен за доллар, а в первой половине среды курсовые максимумы достигали уровня 40,89 гривен за доллар. В наличном сегменте участники рынка пытались поднять стоимость американского доллара выше уровня 41 гривен за доллар. Но они не принесли результата», — говорит банкир.

Золотько отмечает, что уже начиная со второй половины среды, котировки на межбанке стали динамично снижаться. Этому способствовало как истощение эффекта начала месяца, так и приближение Дня Независимости США.

Следует отметить, что в четверг долларовые платежи из-за выходного в Штатах не ходили. Следовательно, банки и бизнес активнее продавали валюту накануне, чтобы с большей выгодой разместить свободные средства в гривне.

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«Тренд на укрепление гривны сохранялся и в четверг — к концу дня котировки на межбанке опустились ниже отметки 40,50 гривен за доллар, то есть фактически вернулись на уровне начала недели. В последний торговый день на прошлой неделе котировки стабилизировались в коридоре 40,50 — 40,60 гривен за доллар», — уточняет Золотько.

Что будет с кусом доллара

После значительного падения котировок на межбанке курс продажи доллара в наличном сегменте отошел от психологической отметки 41 гривен за доллар. Однако несущественно: большую часть недели он находился в диапазоне 40,90 — 41 гривна за доллар.

«На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке. В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 — 40,90 гривен за доллар. На наличном рынке курс будет пытаться держаться отметки 41 гривен за доллар», — прогнозирует банкир.

Как отмечает Золотько, на наличном рынке не ожидается значительных курсовых колебаний. Банкир отмечает, что в течение недели стоимость доллара будет находиться в диапазоне 40,70 — 41,20 гривен за доллар.

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Телеканал 24 По материалам:

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