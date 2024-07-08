Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира Сегодня 08:04 — Валюта

Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира

Середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4−40,7 грн. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По его словам, как и в июне, на рынке будут наблюдаться попеременные изменения трендов с восходящего до нисходящего и наоборот. Колебания курсов происходят в пределах новых коридоров, которые изредка сужаются, например, до 40,4−40,7 грн за доллар.

«Наблюдается сезонное снижение активности на рынке в пределах 10−15%. Кроме этого, основа рынка, которой можно считать режим „управляемой гибкости“, остается в силе, поэтому его участники могут чувствовать себя „в безопасности“, а сам рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым» , — сказал эксперт.

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Также он отметил, что инфляционное давление частично сглаживается снижением цен на сезонные овощи, ягоды, фрукты. Поэтому ожидаемый рост цен из-за роста тарифов на электроэнергию, увеличения тарифов на горючее не будет «мозолить глаз».

Лесовой предполагает, что относительное спокойствие может длиться еще до 1,5 месяцев, и ближе к осени основные курсовые «ценники» могут быть пересмотрены. Но, по его словам, рост инфляции вполне ожидаем: чиновники уже неоднократно заявляли о том, что инфляция к концу года может ускориться до 5−6%, что и станет главным источником пересмотра валютных курсов.

«Еще что интересно касательно курса: после девальвационного „безумства“, которое наблюдалось в течение апреля-мая, в июне гривна укрепилась на 8 копеек. Следовательно, по состоянию на 1 июля официальный курс доллара составил 40,45 грн против 40,53 грн 1 июня», — отметил банкир.

По его прогнозу, главные показатели валютного рынка с 8 по 14 июля будут следующими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40−41 грн/$ и 43−45 грн/€, на наличном рынке 40−41,2 грн/$ и 43−46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,2−0,3 грн, в банках — до 0,3−0,5 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн;

разница между курсами купли и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5−0,6 грн на $1, до 0,8−1 грн на 1, в обменных пунктах до 0,6−1 грн на $1, до 1−1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от первоначального понедельничного курса.

«Ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах существующих трендов, которые в свою очередь соответствуют существу режима „управляемой гибкости“: частые, но несущественные и некритичные валютные изменения. Рынок, если можно так сказать, будет находиться в максимально пригодном для прогнозов состоянии. Курсы валют до конца лета „притаились“ до грядущих осенних изменений», — резюмировал Лесовой.

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УНІАН По материалам:

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