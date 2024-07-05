В Нацбанке назвали причины высокого спроса на валюту и роста курса доллара — Finance.ua
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В Нацбанке назвали причины высокого спроса на валюту и роста курса доллара

Валюта
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В Нацбанке назвали причины высокого спроса на валюту и роста курса доллара
В Нацбанке назвали причины высокого спроса на валюту и роста курса доллара, unsplash.com
Обменный курс гривны в июне колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов. Однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка.
«Разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1.3%», — отмечается в обзоре.
График: НБУ
График: НБУ
Основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были:
  • сохранение высокой интенсивности расходов бюджета;
  • активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей;
  • осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации
«Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты, интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке — в июне чистая продажа иностранной валюты составила $3.0 млрд», — сказано в обзоре НБУ.
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Напомним, по данным Нацбанка, население Украины в июне 2024 года продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).
Курс гривны к доллару к концу текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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