Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025−2027 годы — Finance.ua
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Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025−2027 годы

Валюта
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Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025−2027 годы
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025−2027 годы
Последние три-четыре года правительство не придерживалось валютного курса, заложенного в бюджет, цена валюты оказывалась ниже. Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Гетьман.
Ранее стало известно, что в бюджетной декларации на 2025−2027 годы заложена цена доллара до 46,4 гривны.

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«Правительство каждый год закладывает в свой бюджет на следующий год какой-то определенный курс и последние 3−4 года никогда оно его не придерживалось. Всегда курс по факту был ниже, чем был заложен в бюджет. Это было в прошлом году, позапрошлом. Поэтому правительство не отгадывает и это уже практика последних 4 лет», — отметил Гетьман.

Почему сейчас доллар вырос

По его словам, сейчас цена доллара выросла, ведь наблюдается большой дисбаланс между экспортом и импортом — около 30 млрд дол.
«Но в последнее время эта тенденция начала улучшаться и дисбаланс этот стал сокращаться. Так что для того чтобы сократить этот дисбаланс, чтобы не было такого большого оттока валюты — обычно все развитые страны действуют одним способом — немного, буквально на 10% ослабляют свою валюту. Чтобы импорт стал немного дороже и менее интересен потребителю, а внутренние товары и экспорт стали более интересными. Так что единственная разумная аргументация, которая может быть у правительства — это сокращать торговый баланс, чтобы уменьшить нагрузку на наши золото-валютные резервы, чтобы меньше тратить средств наших международных партнеров, за счет которых сейчас держится стабильно гривна», — пояснил он.
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В то же время, по его словам, если Нацбанк решит, что это не целесообразно, то НБУ как единственный крупный игрок на валютном рынке может и дальше держать курс в пределах 41−42 гривен за доллар еще несколько лет, если ему этого захочется.
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По материалам:
УНН
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