Ждать ли рост курса доллара этой осенью: что говорят эксперты — Finance.ua

Ждать ли рост курса доллара этой осенью: что говорят эксперты
Дисбалансы во внешней торговле вынуждают Национальный банк Украины девальвировать гривну. Однако в 2024 году традиционный осенний рост курса доллара может и не состояться.
Об этом пишет РБК-Украина.
Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил положительную тенденцию последних месяцев — умеренную и контролируемую девальвацию гривны. Она необходима для того, чтобы снизить очень высокий дефицит внешней торговли. Он прогнозирует курс на конец года на уровне 42,3 грн/доллар.
Согласно прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и позволит покрывать отрицательное сальдо внешней торговли.
По его словам, оптимистичные прогнозы по урожаю плюс ожидаемые положительные тренды в транспортировке товаров по Черному морю позволят увеличить экспорт во втором полугодии, что улучшит предложение на валютном рынке, и традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.
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