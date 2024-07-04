Ждать ли рост курса доллара этой осенью: что говорят эксперты — Finance.ua

Ждать ли рост курса доллара этой осенью: что говорят эксперты Сегодня 08:00 — Валюта

Ждать ли рост курса доллара этой осенью: что говорят эксперты, unsplash.com

Дисбалансы во внешней торговле вынуждают Национальный банк Украины девальвировать гривну. Однако в 2024 году традиционный осенний рост курса доллара может и не состояться.

Об этом пишет РБК-Украина.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил положительную тенденцию последних месяцев — умеренную и контролируемую девальвацию гривны. Она необходима для того, чтобы снизить очень высокий дефицит внешней торговли. Он прогнозирует курс на конец года на уровне 42,3 грн/доллар.

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Согласно прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и позволит покрывать отрицательное сальдо внешней торговли.

По его словам, оптимистичные прогнозы по урожаю плюс ожидаемые положительные тренды в транспортировке товаров по Черному морю позволят увеличить экспорт во втором полугодии, что улучшит предложение на валютном рынке, и традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.

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