Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на июль — Finance.ua

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Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на июль

Валюта
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Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на июль
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на июль
В течение первой недели июля, как и весь следующий месяц на валютном рынке, будет наблюдаться относительное спокойствие, которое окажется в незначительных колебаниях валютных курсов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
По его мнению, колебания будут в пределах новых коридоров, сформированных в начале июня: на межбанке 40−41 грн/доллар и 43−45 грн/евро, а на наличном рынке 40−41,2 грн/доллар и 43−46 грн/евро евро.
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«То есть, как и предполагалось, после весеннего достаточно активного периода девальвации гривны, когда национальная валюта потеряла почти 4% своей стоимости, наступил период меняющегося затишья», — сказал банкир.
Как отметил Лесовой, несмотря на то, что именно в июле давление инфляции станет более ощутимым (изменение тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на топливо, возможный рост потребительских цен из-за перебоев с энергоснабжением), в противовес этому будут влиять сугубо экономические факторы, среди которых новые транши макрофинансовой помощи суммарно на 4,2 млрд долларов, принятые контракты на 16 млрд долларов по результатам Берлинской конференции, принятая Стратегия кредитования.
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«Конечно, регулятору, возможно, придется сыграть более активную роль, уравновешивая спрос и предложение на валюту, однако запас прочности позволяет ему более гибкое поведение в вопросе валютных интервенций», — сказал он.
По его словам, при этом режим «управляемой гибкости» и соответствующая система валютных изменений вряд ли изменятся, а значит, не стоит ожидать сумасшедших курсовых изменений. Как это наблюдается уже не один месяц подряд, после нескольких дней роста курсов всегда наступает период их снижения и наоборот. То есть рынок остается более или менее прогнозируемым, а какие-либо изменения уже не будут вызывать сенсационного напряжения.
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Банкир также обратил внимание на ряд косвенных факторов, которые при определенных обстоятельствах могут повлиять на курсовые показатели: это прежде всего ход боевых действий, последствия вражеских атак, эффективность механизмов противодействия врагу, общественные настроения.
«Таким образом, первая неделя июля станет логичным продолжением июня: валютные изменения будут происходить чуть ли не каждый день, однако в пределах допустимых новых коридоров. Из-за инфляционной составляющей роль регулятора может стать более ощутимой, что отразится на уровне валютных интервенций. Собственно, можно ожидать, что похожая ситуация будет продолжаться в течение всего июля. То есть с определенной долей вероятности можно сказать, что июль не предвещает головокружительных изменений», — констатировал Лесовой.
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По материалам:
РБК-Україна
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