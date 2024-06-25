Что происходит на валютном рынке — аналитика ICU Сегодня 10:02 — Валюта

Что происходит на валютном рынке — аналитика ICU

Дефицит валюты на рынке сохраняется, но его снижение позволило Национальному банку снизить интервенции и укрепить официальный курс гривны до 40.45 грн/$.

Об этом сообщают аналитики ICU.

В межбанковском сегменте валютного рынка клиенты банков (юрлица) за четыре дня продали $0.8 млрд, как и за аналогичный период предыдущей недели, а купили $1.04 млрд иностранной валюты, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели.

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«Поэтому чистая покупка валюты уменьшилась почти вдвое до $247 млн. В то же время в розничном сегменте валютного рынка чистая покупка валюты населением снизилась на 17% до $162 млн», — отмечают аналитики.

Всего за четыре дня дефицит валюты уменьшился на треть до $409 млн и позволил НБУ снизить интервенции на 20% до $723 млн.

По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0,5% до 40,45 грн/$, а наличный курс доллара в системно важных банках снизился примерно на 1% до 40,4−40,8 грн/$.

График: ICU

«Значительный дефицит на валютном рынке и в дальнейшем обуславливает необходимость больших интервенций НБУ. Его снижение на прошлой неделе стало поводом для НБУ несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, поэтому курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенции», — прогнозируют в ICU.

Справка Finance.ua:

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев;

чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле;



на курс гривны влияет большое количество разных факторов. Однако в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.



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