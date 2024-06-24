В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время — Finance.ua
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В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время

Валюта
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В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время
В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время
Ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в частности, под влиянием увеличения бюджетных расходов.
Об этом говорилось во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 12 июня.
«Для компенсации структурного дефицита валюты и недопущения чрезмерных курсовых колебаний Национальный банк сохранял активное присутствие на валютном рынке. Соответственно, интервенции НБУ в мае выросли», — говорится в сообщении.
Как отметили участники дискуссии, для инфляции и курсовой устойчивости «растет риск дополнительных бюджетных расходов для поддержки обороноспособности в условиях затяжной войны, что, вероятно, потребует реализации ряда инициатив по повышению налогов и может сказаться на инфляции».
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Во время заседания речь шла о «прогнозируемом ускорении инфляции во втором полугодии, а также все еще существенных рисках из-за последствий войны».
Девять из 11 участников дискуссии поддержали снижение учетной ставки до 13% и согласились, что будет отвечать намерению НБУ обеспечить защиту гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения.
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«Несмотря на номинальное снижение рыночных ставок, реальная доходность гривневых депозитов и ОВГЗ на фоне улучшения ожиданий остается положительной, а спрос на эти инструменты сохраняется. Свидетельством тому является, в частности, сохранение положительной динамики срочных вложений в гривне, что опережает наращивание валютных сбережений домохозяйств» , — говорится в сообщении.
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По материалам:
РБК-Україна
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