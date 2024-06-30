Сколько будет стоить доллар до конца года — прогноз эксперта Сегодня 08:07 — Валюта

Сколько будет стоить доллар до конца года — прогноз эксперта

До конца года курс валюты может вырасти до 44 гривен за доллар. На повышение стоимости доллара влияет несколько факторов.

Об этом сообщила соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в интервью «УНН».

В настоящее время курс доллара в обменниках достигает почти 41 гривны за доллар. В конце прошлого года Елена Соседка прогнозировала, что в 2024 году стоимость доллара может составить 42 гривен.

«Сейчас мой прогноз остается прежним. Основные факторы, влияющие на рост доллара — это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. До конца года курс доллара может достичь 44 гривен, потому что сокращается экспорт и увеличивается импорт», — отметила Соседка.

По ее словам, валютный курс будет во многом зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Читайте также Аналитики ухудшили прогноз курса — к чему готовиться

В то же время эксперт отметила, что широкомасштабная война и мобилизация привели к дефициту рабочей силы в Украине, что также оказывает негативное влияние на курс валют

«Мобилизация затронула большинство мужчин, и женщины не всегда могут выполнять сложную физическую работу на заводах, фабриках, масличницах и других предприятиях. Раньше это была основная доля экспорта», — отметила Соседка.

По ее словам, учитывая текущую ситуацию в Украине, когда идет война, Национальный банк Украины сталкивается с непростой задачей управления валютным курсом гривны по отношению к доллару.

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в том числе под влиянием увеличения бюджетных расходов.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.