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Сколько будет стоить доллар до конца года — прогноз эксперта

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Сколько будет стоить доллар до конца года — прогноз эксперта
Сколько будет стоить доллар до конца года — прогноз эксперта
До конца года курс валюты может вырасти до 44 гривен за доллар. На повышение стоимости доллара влияет несколько факторов.
Об этом сообщила соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в интервью «УНН».
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В настоящее время курс доллара в обменниках достигает почти 41 гривны за доллар. В конце прошлого года Елена Соседка прогнозировала, что в 2024 году стоимость доллара может составить 42 гривен.
«Сейчас мой прогноз остается прежним. Основные факторы, влияющие на рост доллара — это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. До конца года курс доллара может достичь 44 гривен, потому что сокращается экспорт и увеличивается импорт», — отметила Соседка.
По ее словам, валютный курс будет во многом зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.
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В то же время эксперт отметила, что широкомасштабная война и мобилизация привели к дефициту рабочей силы в Украине, что также оказывает негативное влияние на курс валют.
«Мобилизация затронула большинство мужчин, и женщины не всегда могут выполнять сложную физическую работу на заводах, фабриках, масличницах и других предприятиях. Раньше это была основная доля экспорта», — отметила Соседка.
По ее словам, учитывая текущую ситуацию в Украине, когда идет война, Национальный банк Украины сталкивается с непростой задачей управления валютным курсом гривны по отношению к доллару.
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в том числе под влиянием увеличения бюджетных расходов.
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По материалам:
УНН
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