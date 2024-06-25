Аналитики ухудшили прогноз курса — к чему готовиться Сегодня 13:03 — Валюта

Аналитики ухудшили прогноз курса — к чему готовиться, unsplash.com

Курс гривны к доллару к концу текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1.

Такой обновленный консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС) , напомнив, что полгода назад прогноз составил 40,5 грн/$1.

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Прогноз среднегодового курса ухудшился с 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1, в то время как в бюджете он заложен на уровне 40,7 грн/$1.

По словам заместителя директора ЦЭС Марии Репко, с учетом нового курсового прогноза оценка бюджетного дефицита в долларах осталась практически такой же — чуть более $40 млрд, оценка финансовых потребностей повышена примерно на $3 млрд — до $53,5 млрд, а международной помощи примерно на $1, 5 млрд — до $36,5 млрд.

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Усредненный прогноз инфляции на 2024 год улучшен с чуть более 10% до менее 8%, тогда как ожидания роста реального ВВП ухудшены до чуть менее 3,5% с около 3,9%. При этом, если в декабре 2023 года отдельные аналитики допускали увеличение экономики в этом году на 5%, то сейчас оптимисты оценивают его чуть выше 4%.

Государственный долг к концу этого года составит около 94−96% ВВП.

Справка Finance.ua:

значительный дефицит на валютном рынке и дальше обуславливает необходимость больших интервенций НБУ. Его снижение на прошлой неделе послужило поводом для НБУ несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, так что курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях, прогнозируют аналитики ICU.

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НВ По материалам:

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