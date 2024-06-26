Доллар США остается основной валютой, попытки БРИКС провалились — исследование Сегодня 09:12 — Валюта

Доллар США остается основной валютой, попытки БРИКС провалились — исследование

Доллар США остается основной мировой резервной валютой, и ни евро, ни так называемые страны БРИКС не смогли снизить глобальную роль доллара.

Об этом говорится в исследовании Центра геоэкономики Атлантического совета.

«Роль доллара как основной мировой резервной валюты надежна в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и ​​валютных операциях по всему миру. Все потенциальные соперники, включая евро, имеют ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем», — речь идет о документах.

Доминирование доллара

Как отмечается в докладе, доллар США служил ведущей мировой резервной валютой со Второй мировой войны. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов по всему миру. Евро, вторая по популярности валюта, будет занимать долю в 21%.

В конце 2023 года доля юаня в мировых валютных резервах упала до 2,3% с пикового значения 2,8% в 2022 году, несмотря на активную поддержку Пекином ликвидности юаня через своп-линии.

«Управляющие резервами могут воспринимать юань как геополитически рискованную валюту из-за опасений по поводу экономики Китая, позиции Пекина по отношению к российско-украинской войне, а также увеличенной напряженности в отношениях с США и G7», — говорится в докладе.

Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.

Попытки дедолларизации БРИКС

Как отмечается в докладе, члены БРИКС (межправительственной организации, в состав которой входят Бразилия, россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты) переключили свое внимание с общей валюты на новые трансграничные платежные системы в целях создания более многополярной финансовой системы. Китай возглавил эти усилия, ускорив развитие трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS) — механизма расчетов в юанях.

В период с июня 2023 года по май 2024 года к CIPS присоединилось 62 прямых участника, и теперь насчитывается 142 прямых и 1394 косвенных участника. SWIFT по-прежнему является доминирующим игроком с более чем 11 000 подключенными банками.

Переговоры вокруг платежной системы внутри БРИКС находятся на ранней стадии, но страны-члены достигли двусторонних и многосторонних соглашений друг с другом, уделяя особое внимание трансграничной оптовой цифровой валюте центральных банков (CBDC) и соглашениям о валютных свопах. «Эти соглашения, вероятно, будет тяжело масштабировать из-за проблем регулирования и ликвидности, но впоследствии они могут стать основой для платформы обмена валюты», — говорится в докладе.

Около трети всех центральных банков планирует увеличить свои золотые резервы в 2024 году. Хотя евро когда-то считалось конкурентом доллара на международной арене, он продолжает отставать и ослабевает как привлекательная резервная валюта. Санкции 2022 года против россии дали управляющим резервами сигнал о том, что евро подвергает их тем же геополитическим рискам, что и доллар. Те, кто хочет снизить риски, связанные с долларом, обратились к золоту, отмечается в документе.

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