Что обеспечивает валютную стабильность в Украине: ответ НБУ — Finance.ua
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Что обеспечивает валютную стабильность в Украине: ответ НБУ

Валюта
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Что обеспечивает валютную стабильность в Украине: ответ НБУ
Что обеспечивает валютную стабильность в Украине: ответ НБУ
Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть регулятор не устанавливает курс, а контролирует его благодаря определенным инструментам. В частности, интервенциям.

Что обеспечивает стабильность на рынке валюты

Во время отчета о работе НБУ председатель Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что на стабильность валютного рынка влияет своевременность поступления денежной помощи. В качестве примера он привел первые три месяца 2024 года.
Именно с января по март и реализовались финансовые риски, связанные с несвоевременным получением внешнего финансирования. Тогда Украина имела всего десятую часть от ожидаемой суммы помощи. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.
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«Сценарий, по которому развиваются события на валютном рынке, отвечает нашим ожиданиям. НБУ всегда говорил о важности обеспечения двух компонентов нашей нынешней устойчивости — достаточного и ритмичного поступления международной финансовой помощи», — отметил Пышный.
Глава НБУ не дает пока никаких курсовых прогнозов. По его словам, в первую очередь НБУ должен стабилизировать валютный рынок.
«Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году (несмотря на ожидаемое ускорение) с последующим ее снижением до 5%», — уточнил банкир.

Справка Finance.ua:

  • Стабильное внешнее финансирование обеспечивает значительные резервы. А это, в свою очередь, позволяет регулятору проводить реформы, в частности смягчать валютные ограничения.
  • По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз является самым большим донором прямой бюджетной помощи Украине. За первые пять месяцев 2024 финансовая поддержка от ЕС составила более половины всех полученных средств.
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По материалам:
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