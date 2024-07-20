Украина — один из ведущих поставщиков шоколада в Европу (инфографика) Сегодня 22:09 — Фондовый рынок

Украина — один из ведущих поставщиков шоколада в Европу (инфографика), Фото: freepik

Украина стала одним из крупнейших поставщиков шоколада и шоколадных батончиков в Евросоюз. В 2023 году было экспортировано более 24 тысяч тонн этой продукции. По объемам экспорта Украину опередили только Швейцария и Великобритания.

«Слово и дело» исследовало , сколько шоколада закупают страны ЕС и какая доля Украины в импорте.

Евросоюз за последние десять лет увеличил импорт шоколадной продукции, доля Украины в нем тоже выросла.

В 2014 году Украина экспортировала странам ЕС 5,1 тысячи тонн шоколада и других продуктов, содержащих какао (2,2% в общем объеме). Стоимость составила 10,5 млн евро. В общей сложности ЕС закупил 228 тысяч тонн шоколада.

В 2015 году доля Украины в импорте шоколада странами ЕС выросла до 3,2% - 8,1 тысячи тонн с 250,5 тысячи. Стоимость проданного шоколада составила 16 млн евро.

В 2016 году в ЕС купили 9,5 млн тонн украинского шоколада (3,4% в общем объеме) на сумму 19,8 млн евро. Всего в том году страны блока импортировали 278,9 тысячи тонн этой сладкой продукции.

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В 2017 году Украина продала странам ЕС 13,1 тысячи тонн шоколада (доля нашей страны в импорте составила 4,6%) на 29,8 млн евро. В общей сложности ЕС импортировал 282,7 тысячи тонн шоколада.

В 2018 году экспорт украинского шоколада в ЕС составил 17,4 тысячи тонн (5,6%), сумма — 42,1 млн евро.

В 2019 году из 329,4 тысячи тонн импортного шоколада в Евросоюзе 20,7 тысячи тонн были из Украины (6,3%). Страны ЕС заплатили за это 50,9 млн евро.

В 2020-м Украина нарастила долю в европейском импорте шоколада до 6,7% - 21,8 тысячи тонн из 326 тысяч. Стоимость продукции составила 56,5 млн евро.

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В 2021 году страны Евросоюза импортировали меньше шоколада — 287,5 тысячи тонн, но доля Украины в импорте выросла до 8,1% (23,2 тысячи тонн). Украина получила за это 62,1 млн евро.

В первый год полномасштабной войны Украина продала меньше своего шоколада в ЕС — 18,7 тысячи тонн (6,3%) на сумму 59,2 млн евро. В общей сложности ЕС импортировал 298 тысяч тонн этой продукции.

В 2023 году доля Украины в импорте ЕС превысила довоенный уровень: было продано 24,4 тысяч тонн шоколада (8,2%) на сумму 84,4 млн евро.

Слово і Діло По материалам:

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