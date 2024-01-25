Королевский дом Швеции отказался от шоколада известного бренда из-за войны рф против Украины — Finance.ua

Королевский дом Швеции отказался от шоколада известного бренда из-за войны рф против Украины
Королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего списка поставщиков, поскольку его владелец — компания Mondelez попала в черный список украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) из-за деятельности компании в россии.
Об этом сообщает Aftonbladet.
Пресс-служба шведского королевского двора подтвердила информационному агентству TT, что в конце прошлого года было принято решение о прекращении действия приказа, согласно которому продукции компании Marabou предоставлялся титул «поставщик Королевского двора Швеции».
В прошлом году несколько магазинов убрали продукцию Marabou со своих полок, а ряд организаций решили бойкотировать компанию.
По данным Ассоциации поставщиков Королевского двора, в настоящее время существует 128 поставщиков для королевской семьи. В этом списке до сих пор бренды, принадлежащие компаниям, продолжающим работать в россии в той или иной степени.
Ассоциация не может комментировать это, поскольку королевская семья решает, кто должен быть в списке.
Среди брендов, связанных с продолжением деятельности в россии, — производитель хлебцев Wasabröd, принадлежащий итальянской Barilla, а также производители соусов Slotts и Winborgs, принадлежащие британской Unilever.
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