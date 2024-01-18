Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны в Украине — Finance.ua

Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны в Украине Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut в список спонсоров войны в Украине. Компания продолжает держать в россии 3 фабрики и платить налоги в ее бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину швейцарская компания Barry Callebaut доставляла агрессору шоколад под видом товаров первой необходимости. Она также поставляла свою продукцию на российской кондитерской фабрике, шоколад которой входит в сухпайки армии рф.

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Компания производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Barry Callebaut работает в россии более 15 лет и имеет на ее территории 3 фабрики. В Москве в бизнес-центре Alcon даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut, вторая по размерам в компании.

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В россии Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» и ООО «Барри Каллебаут Калининград». Вместе они уплатили налогов в бюджет агрессора на свыше 33 млн дол. США в 2022 году. Также ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» является учредителем ЗАО «Инфорум-Пром» и ООО «Гор Трейд». Они в 2022 году уплатили налогов в россии на почти 500 тыс. долл. США.

Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В 2023 году на рынок россии компания импортировала товаров на сумму более 94 млн долл. США, что более чем в три раза превышает показатели 2022 года. Среди импортируемых товаров — кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

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