НАПК внесло Subway в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло Subway в перечень международных спонсоров войны Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

НАПК внесло Subway в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет рф. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора.

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Subway — одна из крупнейших сетей в мире по количеству заведений общепита. Она известна своими сэндвичами, салатами и роллами. российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии.

Компания работает в россии более 20 лет, создала около 6000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. После начала полномасштабного вторжения компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в рф. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения.

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Особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, которые генерируют доходы и платят налоги. В россии франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге.

Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в россии. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение.

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Так, в мае 2022 года российские банки начали блокировать роялти (платежи за пользование франшизой), потому что были не готовы брать на себя ответственность за обработку платежей в адрес франчайзера из «недружественного» государства (США). Клиенты не могли получить право собственности по российским франчайзи и отправлять платежи в США.

В этой связи, по заказу Subway российская юридическая компания Nevsky IP LAW провела необходимые анализы договоров и санкционного законодательства рф и нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи и направлять их в адрес холдинговой компании. В результате компания помогла клиенту (Subway) снова получать роялти с российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти.

Попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

Справка Finance.ua:

ранее в список международных спонсоров войны попали такие компании как Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear и другие бренды); ритейлер Leroy Merlin; производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle; Auchan; косметическая компания Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky) Way, Twix, M&M's, Pedigree) и т. д.

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