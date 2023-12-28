НАПК внесло китайскую компанию Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло китайскую компанию Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

НАПК внесло китайскую компанию Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущего китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Минобороны рф закупило китайские вездеходы производства компании Shandong Odes Industry Co., Ltd для нужд своей армии. Кроме того, эта китайская компания продолжает активно поставлять и другие автомобили в рф и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора», — сказано в сообщении.

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Компания имеет штаб-квартиру в Шаньдуне, Китайская Народная Республика. Бренд Aodes также зарегистрирован в США и включает в себя полный спектр производства, обслуживания и реализации мотовездеходов с командами исследования и разработки из США, Европы и Китая.

В россию Shandong Odes поставляет свою продукцию с 2021 года. А официальным дистрибьютором Aodes на территории россии является ООО «Меркури-ДВ». Только за 2022 год она уплатила налогов в бюджет агрессора более чем на 797 тыс. дол. США.

российское представительство Aodes состоит из более 60 дилерских центров, продающих и обслуживающих квадроциклы, мотовездеходы и гольфкары собственного производства.

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Aodes продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В частности, в период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года было импортировано товаров более чем на 16 млн дол. США. Среди товаров были квадроциклы, запчасти для ремонта и обслуживания, надувные лодки.

В марте и апреле 2023 года компанией было отправлено в россию 137 автомобилей Desertcross более чем на 1,5 млн дол. США. Основным покупателем выступала российская автоспортивная компания «Формула 7"/"Формула Д». А с октября 2022 года по август 2023 года китайская Shandong Odes экспортировала запчасти к квадроциклам и вездеходам на общую сумму более 19 млн дол. США.

Но товары Aodes могут быть использованы не только в качестве техники для активного отдыха или спорта. Так, в 2023 году Минобороны рф закупило китайские вездеходы Desertcross 1000−3 для нужд своей армии. По состоянию на середину ноября 2023 г. в распоряжении врага уже насчитывалось 537 единиц Desertcross 1000−3, а к концу марта 2024 г. должно быть закуплено еще 1590 единиц с «дополнительными опциями».

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Эти машины получили подразделения специального назначения для подвоза боеприпасов, других грузов весом до 550 кг, а также санитарно-эвакуационных задач.

Недавно обнародованные украинскими военными кадры подтверждают уничтожение двух вездеходов (квадроциклов) китайского производства Desertcross 1000−3 вблизи с. Крынки на временно оккупированных россией территориях Херсонской области.

Компания Shandong Odes Industry через дистрибьюторов ООО «Меркури-ДВ» и ООО «Формула Д» обеспечивает технологические возможности страны-агрессора, активно поддерживает экономику и военную машину россии. Попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

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