В список международных спонсоров войны попала вторая крупнейшая китайская строительная компания CRCC — Finance.ua
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В список международных спонсоров войны попала вторая крупнейшая китайская строительная компания CRCC

Фондовый рынок
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В список международных спонсоров войны попала вторая крупнейшая китайская строительная компания CRCC
В список международных спонсоров войны попала вторая крупнейшая китайская строительная компания CRCC
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC).
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в российской федерации, строя метро, ​​мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.
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Железнодорожно-строительная корпорация CRCC — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т. д.
CRCC работает в россии уже 6 лет, то есть она открыла свое представительство в государстве-террористе уже после начала российской агрессии 2014 года.
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CRCC находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).
По сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководство россии и Китая тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить россию с оккупированным Крымом. Генподрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC.
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Компания в лице ООО «Сиарсиси рус» продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности, в период с 24 февраля 31 июля 2023 года было импортировано товаров на сумму более 22 млн долл. США. Среди импортируемых товаров: материалы, запчасти, инструменты для строительных конструкций и строительства (каркасы, колонны, балки, стойки и т. п.) из КНР.
Компания CRCC обеспечивает технологические способности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику россии и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну россии против Украины со стороны руководства компании не было.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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