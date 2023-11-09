НАПК внесло в список спонсоров войны грузинского производителя вин — Finance.ua

НАПК внесло в список спонсоров войны грузинского производителя вин Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

НАПК внесло в список спонсоров войны грузинского производителя вин

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Объединенная группа винодельческих предприятий включает: Bolero & Company Ltd, GVMT Group LLC и Gruzvinprom LLC. Единственным бенефициаром компаний является Вахтанг Каричашвили, у которого российское гражданство и который, к тому же, является бизнес-партнером двоюродного брата Бидзины Иванишвили. Вместе эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в россию более чем на 68 млн долл. США. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии.

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В финансовом отчете Bolero & Company Ltd говорится, что значительная часть дохода компании формируется за счет реализации продукции на российском рынке. Также, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, руководство компании считает, что война не повлияла и не будет существенно влиять на их операционную деятельность в ближайшее время.

Группа компаний Bolero также активно сотрудничает с компаниями, связанными с подсанкционными россиянами.

Например, среди компаний в рф, с которыми сотрудничает Bolero & Company Ltd, есть ООО «Логистика Альтернатива», которая контролируется ПАО «Магнит». Основным акционером ПАО «Магнит» (29,2% акций) является Marathon Group Александра Винокурова, находящегося под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии. Кроме того, он зять министра иностранных дел рф Сергея Лаврова. Винокуров был тем, кто через несколько дней до широкомасштабного вторжения россии в Украину, вместе с другими 36 бизнесменами, встретился с президентом рф владимиром путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить влияние международных санкций.

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Компания GVMT Group LLC является поставщиком для ООО Бристоль Ритейл Логистикс. Основателем последней выступает ООО Меркурий Ритейл Холдинг, которое связывают с подсанкционными россиянами Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.

Хотя Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании, забывая историю, продолжают активно сотрудничать с рф. После полномасштабного вторжения государства-террориста россии в Украину в 2022 году группа грузинских винодельческих компаний Bolero значительно увеличила свой экспорт в рф и стала сотрудничать с подсанкционными россиянами.

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