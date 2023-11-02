В Украине внесли Nestle в список международных спонсоров войны — Finance.ua

В Украине внесли Nestle в список международных спонсоров войны Сегодня 14:26 — Фондовый рынок

В Украине внесли Nestle в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Швейцарская корпорация Nestle является одним из самых крупных производителей продуктов питания в мире, она ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в россии, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу.

«Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по предотвращению коррупции», — отмечают в НАПК.

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Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов — от легендарных и всемирно известных до популярных локальных торговых марок.

Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

По состоянию на начало 2022 года швейцарская компания имела в россии семь фабрик.

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Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь немногим более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения россии товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках.

В Nestle в россии работает более 7000 сотрудников. Это является существенной поддержкой для экономики государства-террориста.

В российской федерации Nestle представлена ​​через ООО «Нестле россия». В 2021 году она уплатила налоги более чем на 25 млн дол. США. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год, вероятно, опасаясь международного давления.

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Так, в апреле 2023 года руководство ООО «Нестле россия» обратилось в минфин рф с просьбой принять необходимые меры для ограничения открытого доступа к результатам деятельности и финансовой отчетности дочерних компаний общества, содержащихся в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности. Целью такого шага, вероятно, является избегание наложения санкций на дочерние компании Nestle.

Однако известно, что в 2022 году Nestle импортировало в россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн дол. США, а за 9 месяцев 2023 — на 271 млн дол. США.

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После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso.

Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию россии техническое оборудование, о чем свидетельствует судебное производство арбитражного суда г. москва № А40−24 044/2023 . То есть компания завозит не только сырье для товаров первоначальной необходимости, но и пытается скрыто направлять в россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.

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