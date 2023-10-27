Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны — Finance.ua

Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны Сегодня 15:16 — Фондовый рынок

Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Такое решение было принято из-за того, что компания продолжает вести бизнес в россии, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) и ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

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Camozzi Group — международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена ​​в 78 странах мира, в том числе и в россии. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в россии являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины.

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Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии рф сотрудничает с подсанкционным AT «Тихвинский вагоностроительный завод» и АО «Челябинский цинковый завод».

Известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» в г. Симферополе.

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В россии Camozzi работает через ООО «Камоцци Пневматика», имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне основателей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

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