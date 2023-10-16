Не будут покупать российские алмазы: индийскую SRK исключили из перечня международных спонсоров войны — Finance.ua

Не будут покупать российские алмазы: индийскую SRK исключили из перечня международных спонсоров войны Сегодня 10:11

Не будут покупать российские алмазы: индийскую SRK исключили из перечня международных спонсоров войны

Международные корпорации продолжают ограничивать свое сотрудничество с рф, не желая финансировать войну против Украины и тем самым еще больше изолируя россию. Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны.

Компания вышла с официальным заявлением, в котором отметила, что будет соблюдать международные обязательства и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами. Кроме того, в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 по ограничению обращения с российскими алмазами и воздержанию от их закупок.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании должно ослабить способность россии вести войну против нашего государства и его влияние в мире.

В отдельных странах санкционной коалиции действует запрет на импорт российских алмазов, но он касается исключительно необработанных алмазов. Некоторые компании нашли способ обходить такие ограничения. Необработанные российские алмазы смешивают с другими алмазами, затем продают как «смешанный» товар. Также запрет не распространяется на российские бриллианты, обработанные в других странах.

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Это создает значительные бреши в санкционном механизме, позволяющие таким компаниям, как Алроса не только наполнять российскую военную казну деньгами, но и участвовать в строительстве военных подлодок и распространять кремлевское влияние на другие континенты.

«россия любой товар превращает в оружие и инструмент вмешательства во внутреннюю политику других государств. Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов — это вклад не только в мир на европейском континенте, но и прежде всего в национальную безопасность самой Индии. Долгожданное решение G7, которое мы надеемся, будет скоро принято, станет исторической вехой для алмазной индустрии. Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться бриллиантам вместо беспокойства о реальном происхождении камней», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК приветствуют решение SRK и будут следить за выполнением обязательств, которые взяла на себя компания.

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