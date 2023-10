НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны Сегодня 14:27 — Казна и Политика

НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции на время переговоров приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков и венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с рф.

Теперь на портале «Война и санкции», в разделе «Международные спонсоры войны», у этих шести компаний будет временно приостановленный статус. Дальнейшее исключение из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий.

Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи Евросоюза для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности россии продолжать войну.

Как сообщалось, весной 2023 года НАПК включило в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. А летом 2023 года агентство возобновило статус «спонсоров войны» для пяти греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Укрінформ

