НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны — Finance.ua
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НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны

Казна и Политика
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НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны
НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции на время переговоров приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков и венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с рф.
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Теперь на портале «Война и санкции», в разделе «Международные спонсоры войны», у этих шести компаний будет временно приостановленный статус. Дальнейшее исключение из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий.
Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи Евросоюза для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности россии продолжать войну.
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Как сообщалось, весной 2023 года НАПК включило в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. А летом 2023 года агентство возобновило статус «спонсоров войны» для пяти греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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