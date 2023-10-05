НАПК внесло ряд дочерних компаний Яндекс в перечень кандидатов международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло ряд дочерних компаний Яндекс в перечень кандидатов международных спонсоров войны Сегодня 15:48 — Фондовый рынок

НАПК внесло ряд дочерних компаний Яндекс в перечень кандидатов международных спонсоров войны

НАПК внесло ряд дочерних компаний Яндекс в перечень кандидатов на санкции против международных спонсоров войны.

Об этом сообщает НАПК.

«Компания работает в рф и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей», — говорится в сообщении.

Речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных.

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Компания давно и добровольно сотрудничала с кремлем. Так, в 2009 году Яндекс продал за 1 евро государственному российскому Сбербанку одну так называемую золотую акцию (актив, дающий широкие полномочия по контролю за пакетами акций предприятия).

Также соучредитель Яндекса Аркадий Волож после аннексии Крыма неоднократно был на личных встречах с путиным. Известно, что они встречались на мероприятиях по разработке искусственного интеллекта в 2017 году и IT-инвестированию в 2020-м. Также в 2017 году Яндекс по указанию властей отключил электронные кошельки российским оппозиционерам.

Подробнее об опасности сервисов Яндекса:

«Яндекс-поиск», работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

«Яндекс-деньги», на 75% принадлежащий Сбербанку россии, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

«Яндекс-еда» и «Яндекс-такси», имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адреса школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются Яндекс-карты и Яндекс-навигатор, которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Через них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.

Эти сервисы все еще доступны для загрузки на платформах App Store и Google Play в мире.

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Имея доступ к трекингу имен, платежных карт и адресов, Яндекс может передавать информацию, например, о людях, приезжающих на работу в госучреждения или в посольства других стран. Так, сервис Яндекса Yango (такси, доставка еды), работавший в 16 странах за пределами россии, был ограничен и запрещен властями нескольких государств из соображений безопасности. Это сделали правительства Латвии, Эстонии, Британии, Франции и Казахстана.

НАПК уже подало предложения по применению санкций против «яндексовских» компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы. Информация Национальному агентству была предоставлена ​​ОО «Запорожский центр расследований».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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