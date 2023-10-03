НАПК внесло три крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло три крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень спонсоров войны Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

НАПК внесло три крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Три крупнейших китайских нефтегазовых компании продолжают реализовывать совместные проекты c рф и финансировать стратегическую отрасль россии уплатой своих значительных налогов», — сказано в сообщении.

CNOOC Group

Это третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Она является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, имеют по 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2», расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе россии. Капитальные вложения для запуска проекта Арктик СПГ-2 на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд дол. США.

Читайте также НАПК приостанавливает для OTP Bank и пяти греческих перевозчиков статус международных спонсоров войны

С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с россией. В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый «плавучий завод», проекта «Арктик СПГ-2». Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессора владимир путин.

Реализация этого проекта может увеличить долю россии на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%, в настоящее время ее доля составляет около 8%.

Sinopec Group

Это вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у россии, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение рф в Украину.

Читайте также НАПК внесло индийского производителя бриллиантов SRK в список спонсоров войны

Корпорация владеет 10% процентами акций ПАО «Сибур Холдинг», при этом за I полугодие 2023 года российским холдингом были уплачены налоги в бюджет государства-агрессора на сумму 33 млрд руб. (или 347 млн ​​долл. США);

Sinopec через подконтрольную «Соихл Гонконг Холдинг Лимитед» также владеет долей 40% в ООО «Амурский газохимический комплекс». В 2022 году этим предприятием были уплачены налоги на сумму 2,1 млрд руб. (или 30 млн долл. США) в бюджет рф.

China National Petroleum Corporation

Крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до 21 млрд дол. США на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

China National Petroleum Corporation имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями россии в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.