НАПК внесло более 30 компаний в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло более 30 компаний в перечень международных спонсоров войны Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

НАПК внесло более 30 компаний в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с начала полномасштабной войны внесло в перечень международных спонсоров войны более 30 компаний.

Об этом на брифинге в Житомире сообщил глава НАПК Александр Новиков.

«Более 30 международных компаний было внесено в реестр международных спонсоров войны. Это единственный инструмент, который есть у Украины как государства и у нас с вами как граждан для влияния на транснациональные корпорации», — отметил Новиков.

По его словам, когда компании вносят в этот реестр, они получают удар по своей репутации, а большая часть стоимости бренда — это оценка его репутации.

Новиков добавил, что после попадания в такой реестр из россии полностью вышли, в частности, британская компания Mondi, три греческие компании по транспортировке нефти, ирландская Peninsula Petroleum.

Укрінформ По материалам:

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