Мировой шоколадный кризис усугубляется — Finance.ua

Мировой шоколадный кризис усугубляется Сегодня 06:01 — Мир

Мировой шоколадный кризис усугубляется

Крупные африканские какаофабрики в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку, поскольку не могут позволить себе купить какао-бобы.

Об этом сообщили четыре источника среди трейдеров, а это значит, что цены на шоколад по всему миру, скорее всего, взлетят, сообщает Reuters.

Производители шоколада уже повысили цены для потребителей после трех лет неурожая какао, и скорее всего ожидается четвертый неурожайный год в этих двух странах, которые производят почти 60% мирового объема какао. За последний год цены на какао выросли более чем в два раза, достигнув многих исторических максимумов.

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«Нам нужно массовое снижение спроса, чтобы догнать снижение предложения», — говорит Стив Уотеридж, мировой эксперт по какао из Tropical Research Services.

Шоколатье не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на переработчиков, которые превращают бобы в масло и ликер, из которых можно сделать шоколад. Но переработчики говорят, что не могут позволить себе покупать бобы.

Государственный ивуарийский переработчик бобов Transcao, один из девяти крупнейших заводов страны, заявил, что прекратил закупки бобов из-за их цены. Он сообщил, что продолжает перерабатывать бобы со склада, но не сказал, на какой мощности работает. Два источника в отрасли сообщили, что завод практически простаивает.

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Они попросили не называть их имена, поскольку не имеют права публично высказываться по этому вопросу. Один из двух источников сообщил, что в ближайшее время могут закрыться еще несколько крупных государственных заводов в крупнейшем производителе какао — Кот-д'Ивуаре, производящем почти половину мирового объема какао.

Те же два источника сообщили, что даже глобальный трейдер Cargill испытывал трудности с поставками бобов для своего крупного перерабатывающего завода в Кот-д'Ивуаре, приостановив работу примерно на неделю в прошлом месяце. Компания Cargill не ответила на просьбу о комментарии.

В Гане, занимающей второе место по производству какао, большинство из восьми предприятий, включая государственную компанию Cocoa Processing Company (CPC), неоднократно останавливали работу на несколько недель с начала сезона в октябре, сообщили два разных источника в отрасли. Компания CPC заявила, что из-за нехватки бобов она работает примерно на 20% мощности.

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Ранее сообщалось, что цены на какао обновили максимум более чем за 46 лет по итогам торгов, в январе какао-бобы подорожали на 15%, что является наиболее существенным ростом с ноября 2020 года. Поставки какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара, в период с начала сельскохозяйственного года в октябре и до конца января были на 35% ниже по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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