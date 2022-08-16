Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка — Finance.ua

Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt & Sprüngli Group решила уйти с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании от 16 августа.

После объявления 9 марта 2022 года Lindt&Sprüngli Group решила покинуть российский рынок. «Мы будем поддерживать наших сотрудников в россии и действовать в соответствии с местными нормами», — заявили в Lindt.

Швейцарская компания Lindt & Spruengli AG — крупный производитель премиального шоколада. Продукция компании производится на 11 фабриках в Европе и США.

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Економічна Правда По материалам:

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