Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка — Finance.ua

Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка
Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt & Sprüngli Group решила уйти с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании от 16 августа.
После объявления 9 марта 2022 года Lindt&Sprüngli Group решила покинуть российский рынок. «Мы будем поддерживать наших сотрудников в россии и действовать в соответствии с местными нормами», — заявили в Lindt.
Швейцарская компания Lindt & Spruengli AG — крупный производитель премиального шоколада. Продукция компании производится на 11 фабриках в Европе и США.
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