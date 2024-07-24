Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины — Finance.ua

Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины Сегодня 17:35 — Аграрный рынок

Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины

Глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу заявил, что Китай намерен наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать международную продовольственную безопасность.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на МИД КНР

«В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим импортером украинской сельхозпродукции», — сказал Ван.

По его словам, в первой половине этого года объем торговли между Китаем и Украиной показал быстрый рост. Он добавил, что двум странам нужно в полной мере использовать механизмы для усиления практического сотрудничества в разных областях.

«Китай продолжит наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать бесперебойные логистические каналы и международную продовольственную безопасность», — отметил китайский топ-дипломат.

Укрінформ По материалам:

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