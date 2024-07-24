Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины — Finance.ua

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Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины

Аграрный рынок
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Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины
Китай планирует увеличивать импорт зерна из Украины
Глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу заявил, что Китай намерен наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать международную продовольственную безопасность.
Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на МИД КНР.
«В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим импортером украинской сельхозпродукции», — сказал Ван.
По его словам, в первой половине этого года объем торговли между Китаем и Украиной показал быстрый рост. Он добавил, что двум странам нужно в полной мере использовать механизмы для усиления практического сотрудничества в разных областях.
«Китай продолжит наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать бесперебойные логистические каналы и международную продовольственную безопасность», — отметил китайский топ-дипломат.
По материалам:
Укрінформ
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