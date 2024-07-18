Борщевые овощи могут подорожать из-за проблем с электричеством — Finance.ua
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Борщевые овощи могут подорожать из-за проблем с электричеством

Аграрный рынок
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Борщевые овощи могут подорожать из-за проблем с электричеством
Борщевые овощи могут подорожать из-за проблем с электричеством
Если во второй половине осени начнутся серьезные проблемы со светом, хозяйства будут использовать генераторы на дорогом топливе, это будет способствовать увеличению цены овощей борщевого набора.
Такой прогноз дает в рыночном обзоре журнала «Садоводство по-украински» Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.
«Скорее всего, осенью и зимой она будет выше, чем за аналогичный период в прошлом году, — говорит он. — А возможно, если все пойдет по положительному сценарию, в 2025 году мы увидим значительную динамику цен на овощи, что заставит производителей в определенной степени экспериментировать с ассортиментом культур или увеличивать посевные площади».
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Росту цены поспособствует также подорожание дизельного топлива после повышения акциза, добавляют эксперты.
«Плюс добавьте расходы на электроэнергию в супермаркетах или в холодильниках, где какое-то короткое время сохраняется продукция, и мы выходим на то, что цена на овощи будет увеличиваться, как и на продукты в целом», — резюмирует Гопка.
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По материалам:
agroreview.com
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