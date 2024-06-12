Весна 2024 года на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев — Finance.ua

Весна 2024 года на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев Сегодня 09:35 — Личные финансы

Весна 2024 года на автомобильном рынке: как менялись предпочтения украинцев

Стоимость овощей борщового набора на оптовом рынке «Шувар» существенно изменилась в течение года, а из-за частых отключений света в дальнейшем цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» (Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, на сегодняшний день цены на основные ингредиенты для приготовления борща по сравнению с прошлым 2023 годом изменились следующим образом:

капуста: стоимость снизилась в 4 раза, с 36,5 грн/кг до 8 грн/кг;

картофель: стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг;

свекла: стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг;

лук: стоимость снизилась в 2 раза, с 45 грн/кг до 26,5 грн/кг;

морковь: стоимость снизилась в 2 раза, с 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Попович отметила, что цены на сезонные овощи летом могут изменяться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и поставки, а также энергетические затраты.

«Если будут частые отключения света, как в прошлом году, цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц. Аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость овощей и фруктов», — сказала эксперт.

УНІАН По материалам:

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