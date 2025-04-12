Рейтинг безопасных стран мира — Finance.ua

Рейтинг безопасных стран мира
При планировании путешествий туристы все чаще ориентируются на уровень безопасности страны. Выбирают в основном направления с низким уровнем преступности — в частности, Сингапур, Японию и Тайвань. В то же время страны с более низкими показателями безопасности, например Венесуэла или Гаити, теряют привлекательность из-за повышенных рисков для путешественников.
Платформа данных Numbeo составила список стран мира по уровню безопасности для поездок в 2025 году, передает visitworld.today.
10 самых безопасных стран в 2025 году
Андорра. Индекс безопасности: 84,7.
Расположенное между Испанией и Францией, это маленькое европейское государство может похвастаться высоким показателем безопасности, что объясняется его компактными размерами, низкой плотностью населения и эффективными правоохранительными органами.
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Объединенные Арабские Эмираты. Индекс безопасности: 84,5.
ОАЭ, известные своими строгими законами, эффективными правоохранительными органами и высоким уровнем жизни, предлагают безопасную среду для жителей и посетителей.
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Катар. Индекс безопасности: 84,2
Благодаря суровым законам и сильному присутствию полиции Катар обеспечивает высокий уровень безопасности, что делает его благоприятным направлением для путешественников.
Тайвань. Индекс безопасности: 82,9
Известный низким уровнем преступности и эффективными государственными службами Тайвань обеспечивает безопасную и гостеприимную атмосферу как для местных жителей, так и для туристов.
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Оман. Индекс безопасности: 81,7.
Приверженность Омана поддержанию общественного порядка и мирное общество способствуют его высокому рейтингу безопасности.
Остров Мэн. Индекс безопасности: 79,0.
Эта самоуправляющаяся территория Британской короны в Ирландском море известна низким уровнем преступности и спокойной средой.
Гонконг (Китай). Индекс безопасности: 78,5.
Несмотря на последние вызовы Гонконг сохраняет относительно высокий показатель безопасности, что объясняется его эффективной полицейской деятельностью и низким уровнем насильственной преступности.
Армения. Индекс безопасности: 77,9.
Стабильная политическая среда Армении и низкий уровень насильственной преступности способствуют ее высокому рейтингу безопасности.
Сингапур. Индекс безопасности: 77,4.
Известный своими строгими законами и эффективными правоохранительными органами, Сингапур предлагает безопасную среду для жителей и посетителей.
Япония. Индекс безопасности: 77,1.
Низкий уровень преступности в Японии, эффективная полиция и общественные нормы, подчеркивающие уважение и порядок, способствуют высокому показателю безопасности.
Топ-10 самых опасных стран в 2025 году
Венесуэла. Индекс безопасности: 19,3
Столкнувшись со значительными проблемами, включая высокий уровень насильственной преступности и политическую нестабильность, Венесуэла занимает самое низкое место по индексу безопасности.
Папуа-Новая Гвинея. Индекс безопасности: 19,7.
Высокий уровень насильственной преступности, включая межплеменные конфликты и вооруженные ограбления, способствует низкому рейтингу безопасности.
Гаити. Индекс безопасности: 21,1.
Продолжающаяся политическая нестабильность и связанное с бандами насилие привели к значительному снижению восприятия безопасности.
Афганистан. Индекс безопасности: 24,9.
Продолжающийся конфликт и присутствие групп боевиков приводят к высокому восприятию опасности среди жителей и путешественников.
Южная Африка. Индекс безопасности: 25,3.
Хотя и предлагает богатый культурный опыт, высокий уровень насильственной преступности, особенно в городах, влияет на рейтинг безопасности.
Бразилия. Индекс безопасности: 35,5.
Несмотря на яркую культуру, некоторые регионы Бразилии борются с высоким уровнем преступности, что влияет на всеобщее восприятие безопасности.
Колумбия. Индекс безопасности: 39,1.
Хотя были достигнуты значительные улучшения, проблемы с насилием, связанным с наркотиками, остаются, что влияет на показатель индекса безопасности.
Перу. Индекс безопасности: 32,9.
Проблемы, связанные с политическими беспорядками и преступностью, способствуют позиции страны в нижней части индекса безопасности.
Эквадор. Индекс безопасности: 37,5.
Беспокойство по поводу мелкой преступности и случайных политических демонстраций влияет на восприятие безопасности.
Нигерия. Индекс безопасности: 33,4.
Вызовы безопасности, включая деятельность повстанцев и конфликты между общинами, влияют на рейтинг безопасности.
Важно отметить, что представления о безопасности могут отличаться, поэтому путешественники должны быть в курсе официальных советов для путешествий и местных новостных источников, планируя свои визиты.
Что объединяет безопасные и наиболее опасные страны
Такие страны как Андорра, Объединенные Арабские Эмираты и Катар занимают высокие позиции благодаря своей прочной политической стабильности и низкому уровню преступности.
ОАЭ и Катар получают выгоду от значительного богатства, которое превращается в улучшение правоохранительных органов, инфраструктуры и социальных программ, способствующих безопасности.
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Несмотря на то, что Андорра небольшая, она использует свое географическое положение между Францией и Испанией, предлагая идиллическую среду с низким уровнем преступности и сильными правоохранительными органами.
С другой стороны, такие страны как Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея и Гаити часто находятся в состоянии политической нестабильности, экономических проблем и социальных беспорядков.
Кризис в Венесуэле, например, привел к чрезвычайной инфляции и дефициту, повышая уровень преступности. Подобным образом, Афганистан продолжает бороться с вооруженным конфликтом и терроризмом, что делает его одним из наименее безопасных мест на планете.
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