Power Banking. В Нацбанке рассказали о работе банков в регионах с наибольшими перебоями света — Finance.ua

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Power Banking. В Нацбанке рассказали о работе банков в регионах с наибольшими перебоями света

Казна и Политика
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Power Banking. В Нацбанке рассказали о работе банков в регионах с наибольшими перебоями света
Power Banking. В Нацбанке рассказали о работе банков в регионах с наибольшими перебоями света
Украинская банковская система готова работать в сложных условиях и обеспечит предоставление финансовых услуг гражданам в любых условиях.
Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.
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«Проанализировали ситуацию с функциональностью банковской системы в наиболее пострадавших четырех регионах и по стране в целом после массовой атаки на объекты критической инфраструктуры на прошлой неделе. Могу констатировать, что объединенная сеть банковских отделений Power Banking отработала в соответствии с протоколами», — отметил Пышный.
Напомним, в 2022 году Национальный банк совместно с другими украинскими банками создал единую сеть Power Banking. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые работают и предоставляют клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.
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«Из-за возвращения экстренных отключений банки едва ли не впервые массово испытали работу отделений, которые еще в конце 2022 года были специально дополнительно оснащены для работы в условиях длительного отсутствия электричества или связи. Накануне зимы мы максимально подготовились к работе в условиях блэкаута. И теперь прошли тестирование системы в реальных условиях. Результат более чем удовлетворительный», — подчеркнул глава НБУ.
По его словам, сработали практически все банковские отделения, входящие в объединенную сеть Power Banking, а их в общей сложности более 2400. Из них 602 — работали в Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, энергетическая инфраструктура которых больше всего пострадала от российских ударов.
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«На практике подтверждено, что банковская система готова к сложным условиям и обеспечит предоставление финансовых услуг гражданам при любых условиях», — подытожил Пышный.
Напомним, что вся информация об очередных отделениях сети Power Banking, работающих и предоставляющих необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута, по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины создаст карту отделений банков, которые входят в сеть Power Banking и будут работать во время блэкаутов. Регулятор планирует интегрировать ее в приложение «Дія»;
  • в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса;
  • так, в банкоматах банков в среднем можно снять сумму от 10−20 тыc. грн на операцию/сутки.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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