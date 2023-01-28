Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество — Finance.ua

Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество Сегодня 15:28 — Личные финансы

Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество

Банки не готовы поднимать тарифы, несмотря на значительные затраты на автономное электричество и интернет.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Мы не планируем никаких повышений. Лучше открывать новые ниши. Мы видим существенный прирост пассивов. Эти средства вкладываем либо в ОВГЗ, либо кредитуем бизнес и население. Мы видим больше в этом, каким образом может бизнес отработать эти повышенные затраты. А повышение тарифов сейчас не ко времени вообще. Нужно искать другие источники покрытия этих расходов», — считает заместитель председателя правления Ощадбанк а, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Читайте также Power Banking: сколько банковских отделений в стране готовы работать в случае блэкаута

Начальник управления организации сети ПУМБ Андрей Гуляев уверяет, что банк не будет поднимать тарифы.

«ПУМБ также не планирует повышать тарифы, несмотря на большие расходы. И по снятию в банкоматах лимит 20 тыс. грн на карты других банков у нас был еще до введения сети Power Banking», — говорит он.

«Тарифы не пересматриваем», — заверил заместитель председателя правления Кредобанк а Олег Нога.

Этому способствует рыночная ситуация. «Себестоимость банковских услуг растет, но на тарифы влияет не только себестоимость услуг, но и рыночная ситуация. А рыночная ситуация вовсе не способствует повышению тарифов», — говорит заместитель председателя правления Укргазбанк а Тамара Савощенко.

По ее словам, каждый банк постоянно работает над повышением эффективности своей деятельности.

«И всегда можно найти какие-то другие вещи, которые можно оптимизировать, чтобы сбалансировать эти необходимые расходы, возникшие в связи с тем, что в Украине сейчас война», — уверена она.

«Эти инвестиции, которые банки вкладывают в эти отделения — это инвестиции также в сохранение доверия своей клиентской базы и клиентов банков вообще к банковской системе», — уверен заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.