Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество — Finance.ua

Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество
Банки не готовы поднимать тарифы, несмотря на значительные затраты на автономное электричество и интернет.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Мы не планируем никаких повышений. Лучше открывать новые ниши. Мы видим существенный прирост пассивов. Эти средства вкладываем либо в ОВГЗ, либо кредитуем бизнес и население. Мы видим больше в этом, каким образом может бизнес отработать эти повышенные затраты. А повышение тарифов сейчас не ко времени вообще. Нужно искать другие источники покрытия этих расходов», — считает заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.
Начальник управления организации сети ПУМБ Андрей Гуляев уверяет, что банк не будет поднимать тарифы.
«ПУМБ также не планирует повышать тарифы, несмотря на большие расходы. И по снятию в банкоматах лимит 20 тыс. грн на карты других банков у нас был еще до введения сети Power Banking», — говорит он.
«Тарифы не пересматриваем», — заверил заместитель председателя правления Кредобанка Олег Нога.
Этому способствует рыночная ситуация. «Себестоимость банковских услуг растет, но на тарифы влияет не только себестоимость услуг, но и рыночная ситуация. А рыночная ситуация вовсе не способствует повышению тарифов», — говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.
По ее словам, каждый банк постоянно работает над повышением эффективности своей деятельности.
«И всегда можно найти какие-то другие вещи, которые можно оптимизировать, чтобы сбалансировать эти необходимые расходы, возникшие в связи с тем, что в Украине сейчас война», — уверена она.
«Эти инвестиции, которые банки вкладывают в эти отделения — это инвестиции также в сохранение доверия своей клиентской базы и клиентов банков вообще к банковской системе», — уверен заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
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