Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество

Личные финансы
52
Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество
Power Banking. Поднимут ли банки тарифы на услуги из-за значительных затрат на автономное электричество
Банки не готовы поднимать тарифы, несмотря на значительные затраты на автономное электричество и интернет.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Мы не планируем никаких повышений. Лучше открывать новые ниши. Мы видим существенный прирост пассивов. Эти средства вкладываем либо в ОВГЗ, либо кредитуем бизнес и население. Мы видим больше в этом, каким образом может бизнес отработать эти повышенные затраты. А повышение тарифов сейчас не ко времени вообще. Нужно искать другие источники покрытия этих расходов», — считает заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.
Читайте также
Начальник управления организации сети ПУМБ Андрей Гуляев уверяет, что банк не будет поднимать тарифы.
«ПУМБ также не планирует повышать тарифы, несмотря на большие расходы. И по снятию в банкоматах лимит 20 тыс. грн на карты других банков у нас был еще до введения сети Power Banking», — говорит он.
«Тарифы не пересматриваем», — заверил заместитель председателя правления Кредобанка Олег Нога.
Читайте также
Этому способствует рыночная ситуация. «Себестоимость банковских услуг растет, но на тарифы влияет не только себестоимость услуг, но и рыночная ситуация. А рыночная ситуация вовсе не способствует повышению тарифов», — говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.
По ее словам, каждый банк постоянно работает над повышением эффективности своей деятельности.
Место для вашей рекламы
«И всегда можно найти какие-то другие вещи, которые можно оптимизировать, чтобы сбалансировать эти необходимые расходы, возникшие в связи с тем, что в Украине сейчас война», — уверена она.
«Эти инвестиции, которые банки вкладывают в эти отделения — это инвестиции также в сохранение доверия своей клиентской базы и клиентов банков вообще к банковской системе», — уверен заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Конвертационные депозиты в 2023 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.