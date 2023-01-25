Power Banking: сколько банковских отделений в стране готовы работать в случае блэкаута — Finance.ua
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Power Banking: сколько банковских отделений в стране готовы работать в случае блэкаута

Личные финансы
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Power Banking: сколько банковских отделений в стране готовы работать в случае блэкаута
Power Banking: сколько банковских отделений в стране готовы работать в случае блэкаута
Уже 40% от общего количества банковских отделений готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блэкаута. За последний месяц сеть отделений Power Banking выросла более чем в 1,5 раза или на 640 банковских отделений. Это 1827 банковских отделений почти в 300 населенных пунктах.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Национальный банк определял цель достичь отметки в 35% от сети каждого из банков. Некоторые банки еще приближаются к определенному уровню, но все вместе по системе мы уже превысили этот показатель! Следовательно, количество отделений Power Banking будет расти и в дальнейшем», — подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
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На старте проекта его лидерами стали 14 системно важных банков, отделения которых составляют около 70% сети Power Banking. На сегодняшний день к проекту присоединились почти все банки.
В условиях блэкаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности:
  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.
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Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 23 января общее количество всех банковских отделений, за исключением неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия, составляет 4500;
  • в рамках Power Banking будет действовать и так называемый национальный роуминг, введенный в отделениях объединенной сети банков. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег. В среднем сумма составляет от 10 до 20 тысяч на операцию в сутки.

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По материалам:
Finance.ua
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