В Украине заработал банкоматный роуминг: что это значит и как им воспользоваться — Finance.ua

В Украине заработал банкоматный роуминг: что это значит и как им воспользоваться
Крупнейшие украинские банки ввели так называемый «банкоматный национальный роуминг», предусматривающий установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.
«Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка», — сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в эфире «Украинского радио».
По его словам, идея его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч.
«Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег», — добавил он.
Напомним, в конце ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка со своих карт и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.
Также Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных с карт других банков. Такой шаг упростит доступ граждан к необходимым финансовым услугам.
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