НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута — Finance.ua
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НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута

Казна и Политика
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НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута
НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута
Национальный банк Украины ужесточил требования к банкам относительно работы в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Кроме того, НБУ предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк обратился к банкам с инициативой по внедрению «банкоматного национального роуминга», предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе.
Нацбанк повысил отдельные требования к банкам, которые, в частности, касаются:
  • определения в каждом регионе четкого перечня дежурных отделений (не менее 35% отделений), обеспечивающих предоставление услуг клиентам банка в случае длительного отсутствия энергоснабжения и необходимости обеспечения их непрерывной работы;
  • информирования клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, адресов их местонахождения, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений;
  • повышения мер безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами.
В Нацбанке напомнили, что регулятор продолжает принимать меры по обеспечению непрерывности работы банковской системы в условиях военного положения.
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«Вместе с банками реализуется проект Power Banking — периметр, построенный на базе дежурных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров Национального банка и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.д.», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется. По состоянию на 5 декабря их можно найти здесь;
  • Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. В частности, вопрос подобной атаки рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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