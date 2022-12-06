НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута — Finance.ua

НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута Сегодня 15:05 — Казна и Политика

НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блэкаута

Национальный банк Украины ужесточил требования к банкам относительно работы в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Кроме того, НБУ предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк обратился к банкам с инициативой по внедрению «банкоматного национального роуминга», предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе.

Нацбанк повысил отдельные требования к банкам, которые, в частности, касаются:

определения в каждом регионе четкого перечня дежурных отделений (не менее 35% отделений), обеспечивающих предоставление услуг клиентам банка в случае длительного отсутствия энергоснабжения и необходимости обеспечения их непрерывной работы;

информирования клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, адресов их местонахождения, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений;

повышения мер безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами.

В Нацбанке напомнили, что регулятор продолжает принимать меры по обеспечению непрерывности работы банковской системы в условиях военного положения.

«Вместе с банками реализуется проект Power Banking — периметр, построенный на базе дежурных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров Национального банка и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.д.», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется. По состоянию на 5 декабря их можно найти здесь;

Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. В частности, вопрос подобной атаки рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.